رئیس دانشگاه‌های فرهنگیان تهران گفت: دانشگاه فرهنگیان از دهه گذشته در میان برترین دانشگاه‌های کشور قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین گرامی‌داشت روز دانشجو با حضور رئیس دانشگاه فرهنگیان، و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح امروز در پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.

در این آئین علی محمدی، رئیس دانشگاه‌های فرهنگیان تهران گفت: هرجا معلمی آگاه، مطالبه‌گر و دغدغه‌مند تربیت شود، نسلی پویا، بصیر و پاسدار ارزش‌ها شکل می‌گیرد. دانشگاه فرهنگیان افتخار دارد در حوزه‌های فرهنگی، دینی، انقلابی و ارزشی در میان دانشگاه‌های برتر کشور قرار گیرد؛ موفقیتی که نتیجه تلاش‌های ده سال گذشته است.

رئیس دانشگاه‌های فرهنگیان تهران با قدردانی از حمایت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و یادکرد دوران حضور دکتر ابراهیمی در این شورا افزود: در آن دوره، پشتیبانی‌های مهمی از دانشگاه انجام شد و مصوباتی در راستای تقویت دانشگاه فرهنگیان تصویب گردید؛ از جمله ارتقا و ترفیع اعضای هیأت علمی بر پایه رسالت تربیت‌محوری که امروز بیش از همیشه به آن نیاز داریم.

محمدی ادامه داد: به نمایندگی از همه همکاران اعلام می‌کنم که براساس تأکید رهبر معظم انقلاب، پذیرش دانشجومعلم را گسترش دادیم تا وابستگی به ماده ۲۸ به حداقل برسد.

رئیس دانشگاه‌های فرهنگیان تهران تصریح کرد: ما به وظیفه خود عمل کرده‌ایم و تنها انتظار داریم با توجه به نقش مهم دانشگاه فرهنگیان در نظام آموزشی کشور و تعاملات مؤثر با مسئولان عالی، شرایط لازم برای توسعه فضاها، زیرساخت‌ها، هیأت علمی، نیروی انسانی و بودجه فراهم شود. دانشگاه فرهنگیان باید متناسب با رسالت بزرگ خود دیده شود.

محمدی اظهار کرد: از ما مطالبه کنید، با ما گفت‌وگو داشته باشید و به ما اعتماد کنید. ما در یک مسیر مشترک قرار داریم و هدفمان حفظ نظام تعلیم و تربیت و تحقق رهنمودهای رهبر انقلاب در دانشگاه فرهنگیان است.

