باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی جباری مربی سابق تیم فوتبال استقلال به احتمال زیاد در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال روی نیمکت تیم فوتبال مس رفسنجان خواهد نشست.

پس از برکناری رسول خطیبی از هدایت تیم فوتبال مس رفسنجان مشئولان این باشگاه گزینه‌های زیادی را بررسی کردند، اما گفته می‌شود مجتبی جباری با مدیران این باشگاه به توافق رسیده است.

باشگاه مس رفسنجان که هفته گذشته با رسول خطیبی برای پایان همکاری به توافق رسید، این هفته بدون حضور سرمربی جدید مقابل ملوان قرار گرفت و با نتیجه ۲-۱ شکست خورد، اما در عین حال مذاکرات برای انتخاب سرمربی جدید در این باشگاه جریان داشت و حالا به نظر می‌رسد نتیجه داده است.

مجتبی جباری سرمربی فصل گذشته تیم استقلال که مدتی هم به عنوان دستیار سرمربی در این تیم حضور داشت، به عنوان گزینه نهایی این باشگاه انتخاب شده و در یک قدمی انتصاب به عنوان سرمربی مس رفسنجان قرار گرفته و ممکن است رونمایی از او، همین امروز اتفاق بیفتد.