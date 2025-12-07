باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های اسرائیلی روز شنبه گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، حدود یک هفته پیش جلسه محرمانه‌ای با تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس، در ارتباط با اقدامات مرتبط با ترتیبات «روز پسین» در نوار غزه برگزار کرده است.

دفتر نتانیاهو از اظهارنظر درباره محتوای این جلسه خودداری کرد.

با این حال، تایمز اسرائیل نوشت این دیدار درباره طرح‌های دولت ترامپ برای مدیریت غزه در دوران پس از جنگ بوده است.

بلر به‌طور نزدیک با جرد کوشنر، دستیار ارشد رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ، همکاری کرده تا نهاد حکومتی انتقالی فلسطینی که قرار است به جای حماس این منطقه را اداره کند، پیش ببرد.

این منبع به‌طور قاطع گزارش شبکه دولتی کان را رد می‌کند که ادعا کرده بود بلر در این جلسه طرحی را ارائه داده تا بازگشت تدریجی تشکیلات خودگردان فلسطین به غزه را ممکن کند.

منابع آگاه از جزئیات به شبکه کان گفتند: «بلر بر روی یک ابتکار کار می‌کند که پیشنهاد معرفی تشکیلات خودگردان فلسطین برای اداره مناطق معین خاصی در داخل نوار غزه را مطرح می‌کند، با اجرایی که بر اساس آزمایشی آغاز شده و در صورت موفقیت دائمی می‌شود.»

کان گفت که این ابتکار «مشروط به انجام اصلاحات در نهاد‌های تشکیلات خودگردان فلسطین است.»

این شبکه ادعا کرد: «نهاد امنیتی اسرائیل در روز‌های گذشته این پیشنهاد را مورد بحث قرار داده و آن را به طور کامل رد نکرده است، در حالی که بلر در تماس‌های موازی با چند کشور عربی برای پیشبرد این طرح بوده است.»

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اخیراً نام بلر در ارتباط با طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای ایجاد شورایی برای اداره غزه تحت رهبری او مطرح شده است.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳، در یک جنگ دو ساله که تحت توافق آتش‌بسی که از ۱۰ اکتبر اجرایی شد متوقف گشت، بیش از ۷۰،۰۰۰ نفر را که عمدتاً زنان و کودکان بودند، در غزه کشته و نزدیک به ۱۷۱،۰۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.