باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام سایت ازبکستانی جلال الدین ماشاریپوف که در این فصل هنوز نتوانسته است برای استقلال به میدان برود به زودی از این تیم جدا خواهد شد.

ماشاریپوف که با مصدومیتی شدید رو‌به‌رو شده بود تن به عمل جراحی نداد، اما شرایط بازی را پیدا کرد و احتمال می‌رود در ادامه با توجه به روندی که در استقلال حاکم است از این تیم برود.

سایت چمپیونات ازبکستان اعلام کرد: مدیران باشگاه نفتچی برای تقویت خود در فصل جدید، چندین بازیکن را زیر نظر دارند که یکی از گزینه‌های اصلی آنها جلال‌الدین ماشاریپوف است.

گفته می‌شود ماشاریپوف و اوستون اورونوف بازیکنان تیم‌های استقلال و پرسپولیس از گزینه‌های برترین فوتبالیست سال ازبکستان هستند.