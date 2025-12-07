باشگاه خبرنگاران جوان- ناصر امانی، عضو شورای شهر تهرا در تذکر پیش از دستور خود ضمن تبریک روز دانشجو و گرامیداشت یاد و خاطره سه دانشجوی شهید دانشگاه فنی دانشگاه تهران که در دوران خفقان رژیم ستمشاهی، خونشان به ناحق ریخته شد، گفت؛ همچنین یاد و خاطره هزاران شهید دانشجوی دوران دفاع مقدس را که در رشتههای تحصیلی مختلف، از کارشناسی تا دکتری، درس و کلاس خود را رها کردند و به دانشگاه بزرگی به وسعت مرزهای ایران در غرب، شمالغرب و جنوب کشور رهسپار شدند و جان عزیزشان را تقدیم میهن عزیز و انقلاب اسلامی کردند، گرامی میداریم.
به همه دانشجویان فرهیخته کشور در تمامی دانشگاههای ایران این روز را تبریک و تهنیت عرض میکنم.
او خطاب به رییس شورا گفت؛ اگر خاطرتان باشد زمانی که موضوع تاکسی اینترنتی «شهرزاد» در شورا مطرح شد، من و آقای تشکری مطرح کردیم، نگرانیهایی داشتیم این طرح موفق نخواهد بود و متأسفانه امروز شاهد عدم موفقیت و شکست این طرح در قالب سامانه شهرزاد نیز هستیم. تذکر امروز بنده مستند به بندهای ۳ و ۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور است؛ بند ۳ درباره نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری، و بند ۸ درباره نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری است.
او ادامه داد: شهرداری تهران مجدداً طرح موسوم به «منشهر» را در دستور کار خود قرار داده است؛ طرحی که اگر اصولی و درست و نه صرفاً برای ارائه آمار و استفاده تبلیغاتی، بلکه با هدف مشارکت واقعی مردم در اجرای طرحهای توسعه محلی و کسب نظر آنان انجام شود، بدون تردید اقدامی مثبت و مورد تأیید همه کارشناسان مدیریت شهری و از جمله شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.
اما متأسفانه این طرح در سه سال گذشته به شکلی موهن و صرفاً در حد جمعآوری شماره تلفن همراه شهروندان، با هر وسیله و از هر طریق، اجرا شده است؛ چنانکه سال گذشته نیز اینجانب و سرکار خانم سلیمانی به شهرداری تهران تذکر دادیم و مصادیقی از این اقدام سخیف ـ از قبیل دادن سیمکارت اعتباری، گرفتن قند و فشار خون، وعده کمک به مدارس در ازای دریافت شماره تلفن دانشآموزان و اولیای آنان، و حتی تماس با شهرهای دیگر ـ را برشمردیم.
این شیوه علاوه بر ایجاد نارضایتی در مجریان که مدیران و کارکنان سرای محلات و نواحی شهرداری هستند، موجب وهن جایگاه شهرداری و مخدوششدن مفهوم ارزشمند مشارکت شهروندان میشود و همچنین سبب هدررفت میلیاردها تومان از منابع مالی شهروندان تهرانی شده و خواهد شد.
او تاکید کرد؛ از طرفی، با تشکیل هیئت امنای محلات و ابلاغ دستورالعمل شرح وظایف آنان توسط شورای اسلامی شهر تهران، یکی از مهمترین وظایف این هیئتها، اولویتبندی و تعیین طرحهای توسعه محلی در محلات خودشان است. هیئت امنایی که متشکل از معتمدین و نخبگان محلات است و بهترین منابع اطلاعاتی محله را در اختیار دارد و میتواند طرح «منشهر» را به صورت واقعی و صحیح اجرا کند و احساس کند مدیریت شهری به آنان اعتماد دارد و نظراتشان ـ حداقل در حوزه طرحهای محلی ـ پذیرفته میشود. حدود یک ماه قبل، نامهای کتبی به حضرتعالی، به عنوان ریاست محترم شورای اسلامی شهر، در این زمینه ارسال کردم و عرض کردم که اگر قرار است این طرح اجرا شود، باید صرفاً از طریق هیئت امنای محلات و در فضایی کاملاً آرام، منطقی و واقعی عملیاتی شود. نمیدانم آیا آن نامه از سوی حضرتعالی به شهرداری منعکس شد یا خیر؛ چرا که چندین بار در این خصوص به شهرداری تهران تذکر دادهام.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت؛ بر این اساس، صرفاً به موجب تعهدی که نسبت به وظیفه نمایندگی مردم دارم و به استناد بندهای ۳ و ۸ قانون که قرائت شد، برای آخرین بار به شهرداری تهران تذکر میدهم که از اجرای روشهای پیشین در این طرح خودداری کند؛ در غیر این صورت، در صورت تکرار، ناچار به طرح سؤال از شهردار محترم تهران در صحن شورا خواهم بود.
او تاکید کرد؛ نکته دیگری هم عرض کنم؛ از آنجا که پیامهای متعددی از کارکنان شهرداری تهران دریافت میکنم و جلسهای نیز در این زمینه با جناب آقای باقری داشتهام و ایشان قول دادهاند این موضوع را سریعتر عملیاتی کنند، لازم میدانم یادآوری کنم که بحث پاداش عملکرد کارکنان شهرداری در ایام دفاع مقدس ـ که ۱۲ روزه است ـ اکنون نزدیک به شش ماه به تأخیر افتاده و متأسفانه هنوز عملی نشده است. وعده داده شده، اما اقدامی صورت نگرفته است.
از شهرداری تهران میخواهم هرچه سریعتر به این وعده خود عمل کند.