مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت:طرح پرورش هزار مدیر یک طرح ملی است که قرار است تا پایان دولت چهاردهم هزار مدیریت تربیت یافته و نسل تازه از مدیران را وارد بدنه اجرایی کشور شود.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - قاسم خرمی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در آیین آغاز رسمی طرح پرورش هزار مدیر اظهار داشت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم  رهبری و دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح تربیت هزار مدیر به صورت آزمایشی از حدود پنج ماه قبل آغاز شده و دستاوردهای خوبی داشته است؛اکنون ۲۰۰ نفر وارد این طرح شده اند و دوره دوم نیز در زمستان تشکیل خواهد شد.

خرمی با بیان اینکه طرح پرورش هزار مدیر یک طرح ملی است، گفت: دوره های آموزشی در سطح بنگاه داری و مدیریتی در نظرگرفته شده است باید مدیرانی پرورش یابند که در داخل کشور به خدمت ادامه دهند.

وی اظهار کرد: قرار است تا پایان دولت چهاردهم هزار مدیریت تربیت یافته و نسل تازه از مدیران را وارد بدنه اجرایی کشور کنیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی از تشکیل شورای راهبردی طرح تربیت هزار مدیر گفت: یک هیات علمی برای آموزش مدیران در نظر گرفته شد تا سطح علمی و تجربی ارتقا یابد همچنین در این زمینه از تمام ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی بهره خواهیم برد.

وی خاطر نشان کرد: این سازمان در شرایط سخت دوران کرونا، هرگز زیر بار مدرک فروشی و تایید مدارک بی اعتبار نرفته است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه پایدار بدون استفاده از مدیران توانمند امکان پذیر نخواهد بود گفت: باید مدیرانی مجرب در بنگاه های اقتصادی تربیت شوند که آشنا به مسایل روز و دانش روز  محسوب می‌شود. ‌ این دوره ها حدود هفت ماه طول خواهد کشید.

۱۴:۱۶ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
حتما فامیلهای خودشانه دیگه
۱۴:۱۴ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
مدیران فسیلی!!!

مغز تو خالی!!!
۱۳:۱۵ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
هر مدیری باید جانشین سازی کنه
