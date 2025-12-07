باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ شکوائیه‌ای دریافت شد که طی آن شاکی اعلام کرده بود پس از مراجعه به یک مشاور املاک در کامرانیه، با زنی به نام سارا قرارداد اجاره منعقد و مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به حساب وی واریز کرده است، اما هنگام مراجعه برای تحویل واحد مشخص شد که ملک متعلق به شخص دیگری است و کلاهبرداری رخ داده است.»

او افزود: «بررسی تراکنش‌ها نشان داد سارا مبلغ را ابتدا به حساب خود و سپس به حساب فردی به نام محسن انتقال داده است. با دستور بازپرس، حساب مذکور مسدود و نامبرده که مدیریت یک صرافی را برعهده داشت، احضار شد.»

سرهنگ مجیدی ادامه داد: «کارآگاهان پس از بررسی فیلم‌های صرافی و دوربین‌های اطراف، تصاویر متهمان از جمله سارا را شناسایی کردند. در ادامه با اقدامات اطلاعاتی مشخص شد متهمه در شهریار سکونت دارد. نیابت قضایی صادر و کارآگاهان برای بررسی به محل اعزام شدند.»

وی گفت: «با توجه به اینکه سارا بار دیگر آگهی اجاره در سایت‌ها منتشر کرده بود، یک قرار صوری برقرار شد. روز اجرای عملیات، کارآگاهان در نشانی اعلامی در خیابان جردن وارد محل شده و سارا را به همراه سه همدستش در حال انعقاد قرارداد اجاره جعلی دستگیر کردند.»

از محل، تعدادی سند ملکی جعلی، برگه‌های خام قرارداد و چند مجوز صوری کشف شد.

سرهنگ مجیدی افزود: «سارا اعتراف کرد پس از دریافت پول، به همراه فردی به نام حیدر اقدام به خرید ۲۸ عدد سکه کرده و سکه‌ها را به زنی ناشناس تحویل داده است. دو متهم دیگر نیز در نقش مالک و مشاور املاک صوری فعالیت می‌کردند.»

وی با اشاره به سرکرده باند گفت: «در ادامه مشخص شد فردی به نام کامران از داخل زندان اعضای باند را هدایت می‌کرده است. او با دستور قضایی منتقل و پس از مواجهه با متهمان، نقش خود را تأیید کرد.»

سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی در پایان گفت: «پرونده به همراه متهمان برای ادامه روند قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.»

توصیه‌های پلیسی سرهنگ کارآگاه مجیدی درباره پیشگیری از کلاهبرداری ملکی:

• پیش از پرداخت هر مبلغ، اصالت سند و هویت مالک از طریق مراجع رسمی بررسی شود.

• از پرداخت ودیعه یا بیعانه بدون قرارداد معتبر خودداری کنید.

• آگهی‌هایی با قیمت غیرواقعی یا فاقد مدارک لازم را جدی نگیرید.

• هنگام بازدید از ملک، مشخصات سند با موقعیت واقعی مطابقت داده شود.

• قرارداد‌های ملکی فقط در دفاتر معتبر و دارای کد صنفی تنظیم شود.

• هرگونه رفتار مشکوک را سریعاً به پلیس گزارش دهید.

• در صورت وقوع جرم، اطلاعات تراکنش‌ها و افراد حاضر را بدون تأخیر در اختیار کارآگاهان قرار دهید.