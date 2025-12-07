در چارچوب اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جزئیاتی از مأموریت‌های محول‌شده به جامعه حسابداران رسمی منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاعات مالی،  قرار است نقش پررنگ‌تری در زنجیره شفافیت مالی کشور ایفا کند.

یکی از مهم‌ترین محور‌های برنامه، ایجاد یک سرویس اطلاعاتی برخط و بدون محدودیت برای استعلام صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و گزارش‌های مرتبط است؛ سامانه‌ای که با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و جامعه حسابداران رسمی طراحی خواهد شد و دسترسی آن برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی فراهم می‌شود.

در بخش نظارتی، جامعه حسابداران رسمی موظف شده شرکت‌های دارای ساختار مالکیتی غیرمعمول و پیچیده یا فعالیت‌های اقتصادی مغایر مجوز را شناسایی و فهرست آنها را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کند. همچنین این نهاد باید برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مطابق اولویت‌های مرکز، تدوین و به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ کند.

از دیگر تکالیف تعیین‌شده، الزام به اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسات حسابرسی و نیز ضرورت دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای حسابرسان است. 

برنامه‌ریزی، نیازسنجی و اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ویژه حسابرسان نیز برعهده جامعه حسابداران رسمی گذاشته شده است.

در همین چارچوب، این جامعه حرفه‌ای امکان خواهد داشت از کمک‌های فنی و آموزشی نهاد‌های بین‌المللی از جمله فدراسیون بین المللی حسابداران IFAC و سازمان بین المللى مؤسسات عالى حسابرسی INTOSAI برای ارتقای نظام نظارتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهره ببرد. 

افزون بر آن، ایجاد بانک اطلاعاتی جرایم منشأ در حوزه حسابرسان مانند جعل، کلاهبرداری و ارتشا و ثبت آمار مربوط به پرونده‌ها، محکومیت‌ها و اموال توقیف‌شده نیز بخشی از تکالیف جدید است.

برنامه اقدام همچنین بر راه‌اندازی پایگاه‌های داده مجزایی درباره مجازات‌های اداری انتظامی و کیفری حسابرسان در زمینه عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و نیز وضعیت تأیید، عدم تأیید، تمدید یا سلب صلاحیت حرفه‌ای آنان تأکید دارد. 

 اجرای این مجموعه اقدامات می‌تواند سازوکار نظارت حرفه‌ای را متحول کرده و نقش حسابرسان را در پیشگیری از جرایم مالی مؤثرتر سازد.

منبع: مرکز اطلاعات مالی

برچسب ها: اطلاعات مالی ، پولشویی ، مقابله با پولشویی
خبرهای مرتبط
۹۵ درصد بازار سرمایه تحت حسابرسی جامع حسابداران
هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۶ آذرماه
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
متقاضیان شرکت در حراج سکه مرکز مبادله برای واریز وجه تا ساعت ۲۳ فرصت دارند
تشدید فعالیت سامانه بارشی از اواسط هفته/ دمای هوا کاهش می یابد+ فیلم
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
آخرین اخبار
مهر تایید بر اعتبار و سلامت بانک گردشگری رشد ۹۱ درصدی کفایت سرمایه نسبت به دوره مشابه سال قبل
هوشمندسازی نظام مالیاتی؛ گامی بلند به سوی عدالت و شفافیت اقتصادی
تولید شاهین با موتور ۱.۵ لیتری توربوشارژ تا پایان سال
تشدید فعالیت سامانه بارشی از اواسط هفته/ دمای هوا کاهش می یابد+ فیلم
شفاف سازی اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
عملکرد ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید طی امسال از ۵۴ همت عبور کرد
مگاپروژه نوسازی گمرک کلید خورد
کاهش زمان بازپرداخت وام اشتغال خلاف قانون است
ترس از شکست مانع از تصمیم گیری درست بسیاری از مدیران شده است/ظرفیت فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۶ آذرماه
ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور وجود دارد / ۳۱ سامانه مدیریت صادرات و ورادات کالا را انجام می‌دهند+ فیلم
متقاضیان شرکت در حراج سکه مرکز مبادله برای واریز وجه تا ساعت ۲۳ فرصت دارند
حذف «امضاهای طلایی» و ضرورت «نهضت رفع مداخله» راهکار توسعه حمل‌ونقل کشور+ فیلم
یک ریال از ۲۰ همت کمک دولت به قطعه سازان پرداخت نشده است+ فیلم
بسیاری از ایرلاین‌ها تنها یک فروند هواپیما دارند که به تازگی مجوز تأسیس گرفته اند+فیلم
احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع و معادن، تضمین کننده پایداری برق و فرصت اقتصادی
اعمال سیاست‌های استاندارد ۱۲۲ گانه باعث عدم واردات اتوبوس های مسافری شد+ فیلم
افزایش بیش از ۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
صیدی: تجاری‌سازی مهم‌ترین گلوگاه مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان است
بستر تأمین برق مازاد بر الگوی مشترکان در بازار رقابتی فراهم می‌شود
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
احیای ترانزیت ایران همزمان با نوسازی ناوگان و تکمیل راه‌آهن چابهار و رشت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
لیست سیاه شرکت‌های مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی
۱۰۰۰ مدیر تازه نفس وارد بدنه دولت می‌شود
آب سه اداره پرمصرف دیگر تهران قطع می‌شود
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
ساخت ایران برای صنایع ایران: بررسی محصولات کمپرسور حسنی
پایان مالیات‌ستانی سلیقه‌ای با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی