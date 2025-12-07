باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاعات مالی، قرار است نقش پررنگتری در زنجیره شفافیت مالی کشور ایفا کند.
یکی از مهمترین محورهای برنامه، ایجاد یک سرویس اطلاعاتی برخط و بدون محدودیت برای استعلام صورتهای مالی حسابرسیشده و گزارشهای مرتبط است؛ سامانهای که با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و جامعه حسابداران رسمی طراحی خواهد شد و دسترسی آن برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی فراهم میشود.
در بخش نظارتی، جامعه حسابداران رسمی موظف شده شرکتهای دارای ساختار مالکیتی غیرمعمول و پیچیده یا فعالیتهای اقتصادی مغایر مجوز را شناسایی و فهرست آنها را برای بررسیهای بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کند. همچنین این نهاد باید برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مطابق اولویتهای مرکز، تدوین و به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ کند.
از دیگر تکالیف تعیینشده، الزام به اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل مؤسسات حسابرسی و نیز ضرورت دریافت گواهینامه صلاحیت حرفهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای حسابرسان است.
برنامهریزی، نیازسنجی و اجرای دورههای آموزشی تخصصی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ویژه حسابرسان نیز برعهده جامعه حسابداران رسمی گذاشته شده است.
در همین چارچوب، این جامعه حرفهای امکان خواهد داشت از کمکهای فنی و آموزشی نهادهای بینالمللی از جمله فدراسیون بین المللی حسابداران IFAC و سازمان بین المللى مؤسسات عالى حسابرسی INTOSAI برای ارتقای نظام نظارتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهره ببرد.
افزون بر آن، ایجاد بانک اطلاعاتی جرایم منشأ در حوزه حسابرسان مانند جعل، کلاهبرداری و ارتشا و ثبت آمار مربوط به پروندهها، محکومیتها و اموال توقیفشده نیز بخشی از تکالیف جدید است.
برنامه اقدام همچنین بر راهاندازی پایگاههای داده مجزایی درباره مجازاتهای اداری انتظامی و کیفری حسابرسان در زمینه عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و نیز وضعیت تأیید، عدم تأیید، تمدید یا سلب صلاحیت حرفهای آنان تأکید دارد.
اجرای این مجموعه اقدامات میتواند سازوکار نظارت حرفهای را متحول کرده و نقش حسابرسان را در پیشگیری از جرایم مالی مؤثرتر سازد.
منبع: مرکز اطلاعات مالی