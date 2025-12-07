باشگاه خبرنگاران جوان - روسای دانشگاههای مختلف در این پیامها، روز دانشجو را جلوهای از مسئولیتشناسی دانشجویان نسبت به سرنوشت کشور و یادآور مسئولیت سنگین نسل جوان در عرصههای علمی و اجتماعی دانستند.
در ادامه مشروح پیام روسای دانشگاه آورده می شود:
رئیس دانشگاه تهران در این پیام اظهار داشت: ۱۶ آذرماه، روز دانشجو، جلوهای از مسئولیتشناسی دانشجویان نسبت به سرنوشت کشور و یادآور هویت اصیل جریان دانشجویی ایران در دفاع از آرمانهای دینی و ملی نظیر استقلال، آزادی، عدالت، مبارزه با استعمار و ظلم ستیزی است.
محمدحسین امید ادامه داد: جریان اصیل دانشجویی ایران، در طول هفت دهه حیات خود، همواره پیشگام دفاع از ارزشها و اصول درست بوده و نقش محوری در تحولات تاریخ معاصر داشته و فراتر ازقلمرو ملی، الهامبخش جنبشهای دانشجویی آزادیبخش و آزادیخواه منطقهای و جهانی نیز بوده است. در طول این دوران، پویایی و حیات دانشگاه و جامعه نیز، به پرسشگری، مسئولیتشناسی و کنشگری دانشجو در تمام ساحتها به ویژه در ساحت توسعه و آبادانی کشور وابسته بوده است.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند وحدت و همبستگی است. اهتمام به حفظ آرمانهای اصیل دینی و ملی، ایجاد امید و انگیزه برای تلاش بیشتر و بکارگیری سرمایههای انسانی برای فائق آمدن بر مشکلات و حرکت به سمت رشد و توسعه کشور، امروز بیش از هر زمان ضروری است. دانشگاهیان گرامی به ویژه دانشجویان، با سرلوحه قراردادن آرمانهای اسلامی و ملی، درک ضرورتهای جامعه، مسئولیتپذیری اجتماعی و اندیشههای نو و خلاق، نقش و رسالت بسیار مهمی در این زمینه دارند.
رئیس دانشگاه تهران در پیام خود یادآورشد: یادبود ۱۶ آذرماه، فرصتی بسیار ارزشمند برای تأمل در باب ضرورت حفظ فضای پویا و فعال در محیط دانشگاه و احیای احساس وظیفه و رسالت اجتماعی دانشگاهیان و دانشجویان نسبت به سرنوشت کشور است. یاد و خاطره شهدای ۱۶ آذر، باید همواره الهامبخش نسلهای آینده باشد تا ضمن حفظ ارزشهای دینی و ملی، برای ساختن ایرانی آباد و آزاد بکوشند.
امید تاکید کرد: در پایان ضمن نثار سلام و درود خالصانه خود به ارواح پاک تمام شهدای راه حق و حقیقت، به ویژه شهدای دانشجو و به خصوص سه دانشجوی شهید والامقام دانشگاه تهران در ۱۶ آذرماه ۱۳۳۲، این مناسبت مهم و تاریخی را گرامی داشته و به همه دانشجویان، روز دانشجو را تبریک میگویم و توفیق همگان را در عرصه علم و دانش، پرسشگری آگاهانه و مبارزه در راه حقیقتطلبی از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در پیامی اظهار داشت: شانزدهم آذرماه، روز دانشجو، برگ زرینی از تاریخ معاصر ایران و یادمانی از حماسهآفرینی نسل فرهیختهای است که با شجاعت و بصیرت، پرچم عدالتخواهی و استقلالطلبی را در برابر استکبار و استبداد برافراشتند. این روز، یادآور لحظهای سرنوشتساز است که دانشجویان آگاه ایران، با درک ژرف شرایط حساس کشور، فصل تازهای بر دفتر آزادگی و مقاومت این سرزمین افزودند.
سیدمحمودرضا آقامیری ادامه داد: روز دانشجو فرصتی است برای بازخوانی حماسههای ملت ایران در مواجهه با سلطهطلبی بیگانگان و تأملی دوباره بر هویت تاریخی و رسالت آرمان خواهی و استکبارستیزی که طی دههها ضامن بیداری این سرزمین بودهاند. این مناسبت، پژواک ایستادگی سه آذر اهورایی است؛ جوانانی که با عزمی راسخ در برابر مداخلات بیگانه ایستادند و استقلال میهن را پاس داشتند.
وی اضافه کرد: همراه با گرامیداشت یاد سه شهید والامقام شانزدهم آذر و شهدای دانشجو، نام هفت شهید دانشمند دانشگاه - شهیدان دکتر مجید شهریاری، دکتر محمدمهدی طهرانچی، دکتر احمدرضا ذوالفقاری، دکتر عبدالحمید مینوچهر، دکتر امیرحسین فقهی، دکتر فریدون عباسی و دکتر سیدمصطفی ساداتی ارمکی - را نیز گرامی میدارم، بزرگانی که با ایمان، دانش و تلاش خستگیناپذیر خود، تصویری درخشان از «جهاد علمی» در تاریخ این دانشگاه برجای گذاشتند.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی در ادامه پیام تاکید کرد: گرامیداشت روز دانشجو یادآور مسئولیت سنگین نسل جوان در عرصههای علمی و اجتماعی و تأکیدی بر ضرورت حضور هوشمندانه آنان در ساحتهای حقیقی و مجازی است. در جهان پرتحول امروز، آرمانگرایی، استقلالطلبی و مسئولیتپذیری دانشجویان بیش از هر زمان دیگر راهگشای آیندهای روشن و مقتدر برای کشور است.
آقامیری تصریح کرد: دانشگاه - بهعنوان نماد اندیشهورزی و تعالی علمی - باید همواره خاستگاه بالندگی علمی و پژوهشی و نیز کانون آرمانخواهی و آیندهنگری باشد. توانمندسازی علمی و اخلاقی دانشجویان، پشتوانهای ارزشمند برای اعتلای سرمایه انسانی و فرهنگی کشور است و نشاط و امید در فضای دانشگاهی، نیروی پیشبرنده، جامعه به سوی نوآوری و پیشرفت خواهد بود. این امر، زمینهساز حکمرانی مطلوب و عقلانی در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است؛ امری که با همافزایی اندیشهها و تعامل نخبگان تحقق مییابد.
وی یادآورشد: اینجانب با تکریم مقام شهدای دانشجو و دانشمندان شهید این دانشگاه، فرارسیدن روز دانشجو را به ملت شریف ایران، جامعه فرهیخته دانشگاهی و بهویژه دانشجویان گرامی دانشگاه شهید بهشتی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزومندم با بهرهگیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پرتو همت بلند و اندیشههای پویا، منشأ عزت، اقتدار و سرافرازی روزافزون جمهوری اسلامی ایران باشند.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس نیز در پیام جداگانهای ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای دانشجو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای ۱۶ آذر؛ روز دانشجو را به همه دانشگاهیان به ویژه دانشجویان تربیت مدرس تبریک گفت.
یوسف حجت اضافه کرد: شانزدهم آذر، روز دانشجو، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه والای شما جوانان فرهیخته است؛ جوانانی که سرمایه حقیقی دانشگاه و پیشبرندگان مسیر علم، نوآوری و آیندهسازی کشورند.
وی ادامه داد: بر این باورم که دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس، صرفاً یک فراگیر دانش نیست؛ بلکه انسانی نوآور و خلاق است که با ذهنی جستوجوگر و ایدهآفرین، مرزهای دانش را میپیماید. دانشجوی امروز باید هوشمند و هوشیار؛ آگاه به تحولات جهان، حساس نسبت به مسائل جامعه و توانمند در تحلیل و انتخاب مسیر پیشرفت و ساختن کشور باشد.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس بیان داشت: آینده این سرزمین را کسانی میسازند که با نگاهی آیندهنگر و گامی پرتلاش، مسئولیت خویش را در قبال علم، جامعه و ایران عزیز بهدرستی میشناسند. دانشگاه تربیت مدرس مفتخر است همراه و پشتیبان دانشجویانش باشد؛ دانشجویانی که امید، حرکت و نوآوری را بهطور همزمان در ذهن و جام خود تنیدهاند.
حجت افزود: در این روز فرخنده، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای دانشجو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای ۱۶ آذر؛ نماد استکبارستیزی و آزاداندیشی، برای همه شما عزیزان، سلامت، موفقیت و روشنایی مسیر پیشِرو را آرزو دارم. امید آنکه با هم، دانشگاهی بسازیم که آیینهای از پیشرفت، تفکر و مسئولیتپذیری نسل جوان ایران باشد.
رئیس جهاددانشگاهی، در پیامی به مناسبت ۱۶ آذر با گرامیداشت یاد شهدای دانشجو، بر نقشآفرینی نسل جوان در حفظ انسجام ملی و پیشرفت علمی تأکید کرد گفت: این نهاد بیش از هر زمان خود را متعهد میداند محیطی سالم، امن و الهامبخش برای رشد علمی، فرهنگی و فناورانه دانشجویان فراهم آورد؛ نسلی که آینده کشور در دستان آنان رقم میخورد.
شانزدهم آذر، روز دانشجو، یادآور ایستادگی و عزتخواهی نسلی است که در دشوارترین روزهای تاریخ معاصر، پرچم حقطلبی، استعمارستیزی، عدالتخواهی و اندیشهورزی را برافراشت و مسیر استقلال و پیشرفت علمی ایران را روشن ساخت. یاد و نام سه شهید والامقام ۱۶ آذر، همواره الهامبخش بیداری، آزادگی و مقاومت در دانشگاه و جامعه ایرانی بوده است.
امسال در حالی این روز را گرامی میداریم که ملت ایران بار دیگر، ماهیت سلطهجویانه و تجاوزگرانه نظام استکبار جهانی را در رخدادهای منطقه، بهویژه در جنگ دوازدهروزه تحمیلی اخیر، با وضوحی هرچه بیشتر مشاهده کرد؛ وقایعی که حقیقت تجربهشده ملت ایران را بار دیگر پیشِ چشم جهانیان قرار داد.
در چنین شرایطی، توصیه مهم رهبر فرزانه انقلاب اسلامی چراغ راه ماست؛ آنجا که فرمودند: «در برابر دشمن، همه با هم باشید... در مقابل دشمن، مثل دوران جنگ دوازدهروزه، همه در کنار هم قرار بگیریم؛ این یک عامل بسیار مهم برای اقتدار ملّی کشور عزیزمان است.» این سخن امروز بیش از هر زمان، نقشه راهی برای حفظ انسجام ملّی و خنثیسازی توطئههایی است که دشمنان با بهرهگیری از رسانهها، تحریف، تفرقهافکنی و پروژههای نفوذ، آینده ایران اسلامی را نشانه گرفتهاند.
شما فرزندان برومند این سرزمین و سازندگان فردای ایران هستید. حبّ دین و وطن دو سرمایه ارزشمند شماست؛ سرمایهای که با پایبندی به ارزشها و توجه به سرنوشت کشور، آیندهای روشنتر برای ایران و برای خودتان رقم میزند.
امروز دانشجو تنها جوینده علم نیست؛ بلکه دیدهبان بصیر جامعه، مطالبهگر عدالت و پیشرو عرصه فناوری است. استکبارستیزی در میدان علم، فرهنگ، فناوری و اقتصاد معنا مییابد؛ آنجا که با نوآوری، خودباوری و تلاش علمی، نیازهای کشور را برطرف و وابستگی به بیگانگان را کمتر میکنید.
با گرامیداشت یاد شهدای دانشجو، بهویژه شهدای مظلوم ۱۶ آذر، این روز را به شما دانشجویان عزیز، اساتید و دانشگاهیان بهویژه در مجموعههای آموزشی و پژوهشی جهاددانشگاهی تبریک میگویم. امید دارم با توکل به خداوند، همت بلند، اندیشه روشن و شجاعت در مطالبهگری، نقشآفرینان اصلی پیشرفت ایران عزیز باشید.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی هم در پیامی شانزدهم آذر، روز دانشجو را یادآور حماسهآفرینی، آگاهیبخشی و نقش اثرگذار جامعه دانشگاهی در اعتلای علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور دانست و گفت: این روز فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه دانشجو بهعنوان موتور محرک توسعه و پیشرفت ملی بهشمار میآید.
محمدعلی اکبری آمده است: دانشگاه جامع علمی کاربردی بهعنوان متولی آموزش عالی مهارتمحور در کشور، همواره بر تربیت نیروی انسانی متخصص، توانمند و برخوردار از مهارتهای حرفهای تأکید داشته و افتخار میکند که بخش مهمی از سرمایه انسانی کارآمد کشور، از مسیر این دانشگاه وارد عرصه تولید، خدمات، فناوری و کارآفرینی میشوند.
وی اظهار داشت: بیتردید موفقیت در تحقق اهداف توسعهای کشور، مرهون تلاش، تعهد، خلاقیت و نوآوری دانشجویان فرهیختهای است که با روحیه مسئولیتپذیری و خودباوری، مسیر تعالی علمی و مهارتی خود را طی میکنند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: از دانشجویان گرامی انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی و مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی، همچنان در مسیر رشد فردی، پیشرفت حرفهای و ایفای نقش مؤثر در جامعه گام بردارند. ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ۱۶ آذر و تکریم مقام دانشجو، این روز را به تمامی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی تبریک عرض میکنم و توفیق روزافزونتان را از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف ، هم در پیامی گفت: شانزدهم آذر ، یادآور درخشش ایمان، آزادگی و آگاهی در تاریخ دانشگاه و ملت ایران است؛ روزی که نام دانشجو با تعهد، مسئولیتپذیری و ایستادگی در برابر ظلم و استبداد گره خورد و به نمادی ماندگار از آرمانخواهی و بصیرت نسل جوان این سرزمین بدل شد.
دانشجویان، سرچشمه پویایی و خلاقیت دانشگاهاند و نقش آنان در شکلدهی به جریانهای علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور انکارناپذیر است. دانشگاه صنعتی شریف به پشتوانه حضور دانشجویان پرتلاش و نخبگانی که با اندیشهای بلند و روحیهای جستوجوگر در مرزهای دانش گام برمیدارند، توانسته است جایگاه خود را در عرصه علم و فناوری تثبیت و اعتلای نام ایران را رقم زند.
دانشجوی امروز شریف، وارث میراثی گرانبها از تعهد، تلاش و تفکر نقادانه است؛ نسلی که با باور به تواناییهای خویش، با علم، اخلاق و امید به آینده، مسیر پیشرفت کشور را روشنتر میسازد. تردیدی نیست که آینده ایران، به دستان همین جوانان مؤمن، خلاق، پرتلاش و پرسشگر ساخته خواهد شد.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و شهدای دانشجو، بهویژه شهدای دانشگاه صنعتی شریف، این روز پرافتخار را به تمامی دانشجویان عزیز، و خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی شریف تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، سربلندی، موفقیت و گامهای استوارتر در مسیر علم و خدمت به ایران عزیز را برای همگان مسئلت دارم.
رئیس دانشگاه علم و صنعت در پیامی گفت: شانزدهم آذرماه، یادآور لحظهای سرنوشتساز در تاریخ معاصر ایران است. روزی که در آن آگاهی، مسئولیتپذیری و آرمانخواهی دانشجوی ایرانی در برابر استکبار و بیعدالتی قیام کرد. روزی که نماد شجاعت، پایمردی و از خود گذشتگی دانشجویانی شد که با تکیه بر روحیه آزادیخواهی، استقلالطلبی و استکبارستیزی و با نثار جان عزیز خویش، در برابر سایه شوم ظلم، اختناق و استبداد ایستادند.
این روز، نشان پیوند عمیق دانشگاه و جامعه و جلوهای از نقش سازنده و پیشروی قشر فرهیخته دانشجو در تعیین سرنوشت کشور است. روز تکریم جایگاه و منزلت پویندگان علم و دانش است.
روز گرامیداشت جوانانی است که همواره نقش فعال و مؤثری در تحقق آرمانهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رشد و بالندگی آن داشتهاند.در حافظه تاریخی این خاک پاک، دانشجو، همواره وجدان بیدار جامعه و پیشگام تحول بوده و امروز نیز همان روحیه آزادمنشی، پرسشگری و عدالتطلبی به همراه خصوصیات دانشاندوزی و خردورزی، سرمایهای راهبردی برای عبور کشور از چالشها و رهنمونی به مسیر پیشرفت و توسعه همه جانبه و پایدار ایران اسلامی است.
اینجانب ۱۶ آذر را به عنوان سالروز تداعی خلق حماسهای هوشیارانه و مقتدارانه و نمادی از بیداری، بصیرت، روحیه آزادگی و استکبارستیزی دانشجوی مسلمان گرامی داشته، فرا رسیدن روز دانشجو را به دانشگاهیان ارجمند، بویژه دانشجویان عزیز دانشگاه علم و صنعت ایران، صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم و امیدوارم این سرمایههای انسانی عظیم پر قدر، با تکیه بر استعدادهای ارزنده خویش و با امید، نشاط، همدلی و مجاهدت علمی، در راه سربلندی و عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش موفق و پویا باشند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پیامی به مناسبت روز دانشجو گفت:۱۶ آذر، یادآور حقیقتی ماندگار در تاریخ معاصر ایران است؛ روزی که «دانشجو» بهعنوان نماد آگاهی، آزادگی، مسئولیتپذیری اجتماعی و پیشگامی در پیشرفت علمی، جایگاه خود را در حافظه جمعی ملت تثبیت کرد. این روز فرصتی است تا نقش بیبدیل دانشجویان در بالندگی علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور را پاس بداریم.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر به حضور شما دانشجویان فرهیخته، پرتلاش و خلاق افتخار میکند. تلاشهای شما در عرصههای آموزشی، پژوهشی، فناوری، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، سرمایه اصلی این دانشگاه و عامل ارتقای جایگاه ملی و بینالمللی آن است. بیشک، انگیزه علمی، روحیه نقادانه، نوآوری و مسئولیتپذیری شما، موتور حرکت دانشگاه بهسوی افقهای بلندتر توسعه و اثرگذاری است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای ۱۶ آذر و با تبریک صمیمانه روز دانشجو به شما عزیزان، بر این باورم که آینده روشن کشور بر شانههای توانمند و اندیشههای خلاق شما استوار است. امیدوارم با همت، تلاش و پایبندی به ارزشهای علمی و انسانی، مسیر پیشرفت فردی و جمعی خود را با قدرت ادامه دهید و در ساختن فردائی بهتر برای جامعه نقشآفرین باشید.سلامتی، موفقیت و توفیق روزافزون شما دانشجویان گرامی را از خداوند متعال خواستارم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی شانزدهم آذر (روز دانشجو) را نماد تعالی فردی و اجتماعی، ایستادگی، آگاهی، بیداری و مقاومت دانشجویان در برابر استبداد و استعمار دانست؛ روزی که صدای حقطلبی آنان جامعه را بیدار کرد و بهحق به عنوان نماد فرهنگ دانشگاهی ایران اسلامی شناخته میشود. در این روز، یاد و نام شهیدان گرانقدر را گرامی میداریم.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، حرکت اعتراضی دانشجویان در واکنش به سفر معاون رئیسجمهور آمریکا، نخستین اقدام منسجم و هدفمند دانشگاهیان علیه تصمیمات رژیم طاغوت بود. جوانانی که الهامگرفته از آموزههای اسلامی، ندای استکبارستیزی و عدالتخواهی سر دادند و در این مسیر سه تن از آنان به دست عوامل رژیم به شهادت رسیدند.
روز دانشجو، میراث مسئولیتپذیری و مطالبهگری جوانانی است که در مقطع مهمی از تاریخ، مفهوم «حق تعیین سرنوشت» را معنا کردند و با پشتوانه روشنگریهای امام راحل، نقشی موثر در شکوفایی نهضت انقلاب اسلامی در عرصههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایفا کردند.
بیتردید جوانان، بهعنوان سرمایههای انسانی کشور، با تفکر نقادانه، اخلاق حرفهای و مشارکت فعال در تصمیمسازیهای دانشگاهی و اجتماعی، نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی و حل مسائل جامعه دارند.
امروز دشمنان این سرزمین میکوشند با ایجاد گسست اجتماعی و ناامیدی در میان جوانان بهویژه قشر تحصیلکرده، به اهداف خود دست یابند؛ اما جامعه دانشگاهیِ فرهیخته و آیندهساز، همچون گذشته قادر است با هوشمندی، این برنامهها را خنثی کند. با تکیه بر گفتمان علمی، آزادی اندیشه و احترام به تفاوتها، میتوان دانشگاه را به کانون همافزایی و تعاملات سازنده تبدیل کرد و مسیر نفوذ بدخواهان را بست.
رهبر معظم انقلاب همواره بر نقش و رسالت دانشجویان در توسعه، تکامل جامعه و تحقق مرجعیت علمی تأکید کردهاند. تحقق این هدف ارزشمند، مسئولیتی خطیر بر عهده دانشجویان در دانشگاهها و مراکز علمی میگذارد تا حرکت به سوی مرزهای دانش شتاب گیرد و مرجعیت علمی ایران احیا شود. دانشجویان با اتکا به آرمانهای علمی، آزادی اندیشه و استقلال فکری میتوانند نقشی اساسی در پیشبرد جامعه و تحقق توسعه پایدار داشته باشند. همچنین در برابر چالشها و استمرار سلطهگریهای منطقهای و اهداف استعماری، مجاهدت علمی و تداوم راه شهیدان، پشتوانهای برای حفظ استقلال و پیشرفت کشور خواهد بود.
مایه افتخار است که دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نهادی مردمی، در سراسر کشور پذیرای جوانان، پژوهشگران و جویندگان علم است و بسترهای مناسب را برای فعالیت آنان در حوزههای مختلف فراهم میآورد. این دانشگاه با محوریت دانشجو معنا مییابد و در تلاش است با تقویت مسئولیتپذیری دانشجویان، پژوهشگران و جذب نخبگان، زمینه تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و رفع نیازهای جامعه را مهیا سازد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، این روز را به دانشجویان سراسر کشور و بهویژه دانشجویان خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی تبریک میگویم و از آنان میخواهم با نشاط و شور جوانی، در مسیر ارتقا، توسعه و دستیابی به مرجعیت علمی کشور گام بردارند.
از خداوند متعال، عزت، سلامتی و بهروزی همه خدمتگزاران ایران اسلامی را مسألت دارم.
رئیس دانشگاه پیام نور نیز با صدور پیامی به مناسبت ۱۶ آذر، گفت: این روز تاریخی، نمادی از اهتمام دانشجویان به سرنوشت کشور و تجلی نقش بی بدیل دانشگاه در پاسداشت استقلال، آگاهی بخشی و تعالی جامعه است.
محمدهادی امینناجی ادامه داد: شانزدهم آذر، یادآور رشادت، آگاهی و مسئولیتپذیری نسل فرهیختهای است که در برابر استبداد و دخالت بیگانگان ایستاد و با تقدیم خون پاک دانشجویان آرمانخواه و استقلالطلب، مسیر روشن آزادی و عزتمندی ملت ایران را ترسیم کرد.
وی اضافه کرد: این روز تاریخی، نمادی از اهتمام دانشجویان به سرنوشت کشور و تجلی نقش بیبدیل دانشگاه در پاسداشت استقلال، آگاهیبخشی و تعالی جامعه است.
رئیس دانشگاه پیام نور بیان داشت: اعتماد اجتماعی به دانشگاهیان، یکی از سرمایههای ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران است و دانشگاه همواره بستر گفتوگو، تبادل آرا و رشد فکری بوده است. تشکلهای دانشجویی، محصول مطالبه نظام برای مشارکتجویی، پرسشگری و حضور فعال جوانان در مسیر تصمیمسازی و توسعه علمی و فرهنگی کشور هستند.
امینناجی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، امید، همدلی و حرکت جمعی، رمز پیشرفت جامعه دانشگاهی است. بهرهگیری از توانمندی دانشمندان و دانشجویان در حل مسائل کشور، عدالتخواهی، مبارزه با فقر و توجه به همه ابعاد زندگی علمی، مهارتهای اجتماعی و مسئولیتپذیری اجتماعی از ضروریات امروز جامعه دانشجویی ماست.
وی افزود: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و راه شهدای دانشجو و پاسداشت شأن والای دانشجویان عزیز، فرارسیدن روز دانشجو را تبریک گفته و برای همه تلاشگران عرصه علم و آگاهی، توفیق روزافزون، سلامتی و سربلندی مسالت میکنم.
رئیس دانشگاه فرهنگیان به مناسبت شانزدهم آذر و روز دانشجو در پیامی گفت: شانزدهم آذر، نه تنها یادمانی تاریخی، بلکه روز بازاندیشی در رسالت دانشگاه و تبیین مسئولیت نسلی است که سهمی تعیینکننده در آینده علمی، فرهنگی و هویتی این سرزمین دارد؛ روزی که دانشگاهها بار دیگر بر اصول آگاهی، عدالتجویی، استقلالطلبی، مسئولیتپذیری اجتماعی و حقطلبی تأکید میورزند.
دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، وارثان اندیشهای سترگاند که بر تربیت انسان اسلامی-ایرانی و ساخت تمدنی نو استوار است.
شما عزیزان، افزون بر نقش دانشجویی، حامل رسالتی فرهنگی، تربیتی و تاریخی هستید؛ رسالتی که در کلاس درس محدود نمیماند و با حقیقتجویی، عقلانیت، امید، هویت ملی و آرمانهای انقلاب اسلامی پیوندی ناگسستنی دارد.
سال جاری، جهان بیش از هر زمان دیگر شاهد استقامت و مظلومیت ملتها در برابر ظلم و جنایت بود؛ از جمله جنگ دوازدهروزهای که رژیم کودککش صهیونیست بر مردم شریف منطقه تحمیل کرد. در این نبرد نابرابر، گروهی از اساتید، دانشمندان، معلمان، دانشجویان و دانشآموزان به شهادت رسیدند؛ انسانهایی که سلاحی جز ایمان، علم و عشق به انسانیت نداشتند. یاد آنان مشعلی فروزان است که مسیر روشنگری، عدالتطلبی و دفاع از حقیقت را فرا روی ما روشنتر میسازد.
دانشگاه فرهنگیان به هویت تربیتی، انقلابی و مردمی خود میبالد؛ هویتی که با تقدیم بیش از یک هزار شهید، مسئولیتپذیری اجتماعی، انسجام فکری و تعهد معلمان این سرزمین در دهه پنجم انقلاب بیش از پیش تجلی یافته است.
امروز نیز شاهد درخشش دانشجومعلمان در عرصههای علمی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری هستیم: کسب رتبههای برتر المپیادهای علمی، ارائه مقالات پژوهشی معتبر، فعالیتهای جهادی در مناطق محروم، برنامههای فرهنگی و حضور اثرگذار در رویدادهای ملی؛ و اینهمه حکایت از آن دارد که «معلمی» صرفاً یک شغل نیست؛ بلکه رسالتی عمیق و انسانی است.
ارزشمندتر از دستاوردهای ملموس، «تحول در نگرش» شماست؛ آنجا که میآموزید چگونه همزمان بیاموزید و بیاموزانید. این همان جوهره ممتاز دانشگاه فرهنگیان است: پرورش معلمانی که خود، پیوسته در مسیر یادگیری و تعالی گام برمیدارند.
امروز با رویکری دولت محترم و دغدغهمند در حوزه نظام و عدالت آموزشی در آستانه تحولات مهمی در این خصوص قرار داریم و چشمانداز ما برای دانشجومعلمان، تربیت معلمانی است که:
۱. بر فناوریهای نوین و شیوههای خلاق یاددهی و یادگیری تسلط داشته باشند؛
۲. مهارتمحور و مسئلهمحور بیندیشند؛
۳. مربیان حقیقی رشد اخلاقی، هویتی و شهروندی باشند؛
۴. و با اشتیاق به یادگیری مادامالعمر، مشوق نسل جوان در مسیر دانایی و تعالی گردند.
شما نهتنها فراگیران دانش، بلکه سفیران تحول در نظام تعلیم و تربیت ایران اسلامی هستید.
همانگونه که استاد شهید مرتضی مطهری با اندیشه و قلم خویش بر وجود یک نسل، اثر نهاد؛ یقین دارم شما نیز با علم، اخلاق و عشق خود بر آینده این سرزمین تأثیرگذار خواهید بود.
هر یک از شما نهالی پربارید که در خاک مقدس مدرسه ریشه خواهید دوانید و شاخههای معرفت را بر سر نسل فردا سایهگستر خواهید کرد.
دانشجومعلمان عزیز؛ به خود ببالید که در دانشگاهی تحصیل میکنید که مأموریت آن، پرورش «انسانسازان» فرداست.
اینجانب با تبریک روز دانشجو، احترام عمیق خویش را به همه دانشجومعلمان آگاه، متعهد و پرتلاش سراسر کشور تقدیم میکنم و از خداوند بزرگ برای یکایک شما سربلندی، توفیق و اثرگذاری روزافزون در مسیر تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و ساختن فردایی امیدبخش مسئلت دارم.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی هم در پیامی به مناسبت روز دانشجو گفت: شانزدهم آذرماه، یادآور خونهای پاکی است که در راه استقلال، آزادی و مقابله با سلطه بیگانه بر زمین جاری شد. این روز، نه یک مناسبت تقویمی، بلکه یک فلسفه زنده است؛ فلسفهای که دانشجو را بهعنوان وجدان بیدار جامعه و پیشگام عدالتخواهی و حقیقتجویی معرفی میکند.
ایمانی خوشخو افزود: بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) دانشگاه را «مبدأ همه تحولات» دانستند و رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که دانشجو باید «مطالبهگر عدالت، پیشرفت و آزادی» باشد. این سخنان، رسالت امروزین دانشگاهیان را روشن میسازد: دانشجو نهتنها باید در عرصه علم و مهارت پیشتاز باشد، بلکه باید در میدانهای اجتماعی و فرهنگی نیز پرچمدار استقلال و عزت ملی باقی بماند.
وی افزود: امروز، در شرایط خطیر منطقه و جهان که جنگهای ترکیبی و رقابتهای علمی – فرهنگی آینده ملتها را رقم میزند، دانشگاه و دانشجو بیش از هر زمان دیگر مسئولیتی سنگین بر دوش دارند. دانشگاه علم و فرهنگ، بهعنوان نهادی برخاسته از نهادی مردنی و انقلابی، خود را متعهد میداند که در کنار شما، مسیر علم، فرهنگ و اخلاق را هموار سازد و زمینهساز پرورش نسلی باشد که باایمان، دانایی و هنر، ایران فردا را بسازد.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی تاکید کرد: دانشجویان عزیز، فرصتهای دانشجویی را غنیمت شمارید؛ در کلاس و کتابخانه، حقیقت بجویید، در کارگاه و آزمایشگاه، تجربه بیندوزید، در میدانهای اجتماعی، صدای عدالت و پیشرفت باشید و در عرصه فرهنگ، هویت ایرانی - اسلامی را پاس بدارید.
ایمانی خوشخو با بیان اینکه دانشجو، چشمانداز آینده ایران است؛ و دانشگاه علم و فرهنگ، همواره به آینده درخشان شما امیدوار و بر ظرفیتهای بیپایانتان مفتخر است، گفت: اینجانب، به نمایندگی از جامعه دانشگاهی علم و فرهنگ، این روز بزرگ را به شما تبریک میگویم و برایتان در مسیر علماندوزی، فرهنگآفرینی و ایفای نقش تاریخیتان در ساختن ایرانِ قوی و مستقل، سربلندی و موفقیتهای روزافزون آرزو دارم.