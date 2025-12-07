باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عملکرد تاکسی اینترنتی شهرزاد که بیش از ۱۳۰ روز پیش با حضور شهردار تهران رونمایی شد مورد انتقاد شهروندان قرار گرفته است.
شهروندان تهران که مخاطب اصلی این تاکسی اینترنتی هستند به خبرنگار شهری باشگاه خبرنگاران جوان میگویند این برنامه که قرار بود برای شهروندان مزیت ایجاد کند و حمل و نقل درون شهری را تسهیل کند حالا با مشکلات متعدد مواجه است و دریافت خدمات از این برنامه کاربردی امکان پذیر نیست.
این انتقادات به صحت شورای شهر تهران هم کشیده شد به صورتی که احمد صادقی عضو شورای شهر تهران در سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری با انتقاد از وضعیت تاکسی اینترنتی شهرداری تهران «شهرزاد» گفت: بعد از گذشت مدتی از راهاندازی این تاکسی اینترنتی، متأسفانه به نظر میرسد که به سرنوشت تاکسی اینترنتی «کارپینو» دارد تبدیل میشود.
وی ادامه داد: یک جلسهای با مدیران وقت تاکسیرانی داشتیم و روی ۶ بند در این قضیه به توافق رسیدیم که این موارد انجام شود تا موضوع تاکسیهای اینترنتی به چنین نتیجهای محکوم نشود. اما تا به الان بهجز یک بند که پاسخ دادهاند، سایر بندها همانطور باقی مانده و هیچ گزارشی هم واصل نشده است.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: هدف از راهاندازی تاکسی اینترنتی «شهرزاد» رقابت نبوده؛ بلکه پاسخ به مطالبات عمومی، ارتقای نظارت و ایمنی، ایجاد یک زیرساخت هوشمند مدیریت تقاضای سفر و بهبود خدماترسانی به شهروندان تهرانی بوده است. اما متأسفانه این سامانه از اشکالات نرمافزاری اساسی رنج میبرد که هنوز بهطور کامل رفع نشده و تجربه کاربری را مختل میکند.
وی با بیان اینکه این تجربه مشابه تجربه «کارپینو» است که با حمایت شهرداری شروع شد، اما نهایتاً متوقف شد و اکنون نیز نگرانی تکرار دوباره آن وجود دارد، گفت: اولین موضوع، نگرانی از اتلاف بودجه عمومی و عدم شفافیت مالی این پروژه است. هزینه چند میلیارد تومانی طراحی و پیادهسازی سامانه بدون مطالعه، امکانسنجی اقتصادی، تحلیل نیاز بازار و محاسبه نرخ سرمایه صورت گرفته که با اصل حاکمیت صرفهجویی در هزینه عمومی منافات دارد. عدم ارائه گزارش شفاف از قراردادها، هزینههای دقیق و معیارهای ارزیابی، موجب ابهام در تصمیمگیری و احتمالاً اتلاف منابع شهروندان میشود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: دومین موضوع، فقدان راهبرد فنی، حقوقی و ارتباطی است. عدم معرفی و بازاریابی مؤثر سامانه نزد شهروندان و رانندگان منجر به عدم اقبال عمومی و شکست در جذب کاربر شده است. ما اسنپ و تپسی را میبینیم که در میدانها نیروی تبلیغاتی مستقر کردهاند و از روشهای مختلف برای جلب راننده و کاربر استفاده میکنند؛ اما با اینکه کل تبلیغات شهر در اختیار ماست، هنوز نتوانستیم «شهرزاد» را به کاربران معرفی کنیم تا از آن استفاده کنند.
وی افزود: مشکلات مستمر کاربری و فنی سامانه برای رانندگان و شهروندان، حاکی از عدم تست و کنترل کیفیت پیش از راهاندازی و نیز فقدان پشتیبانی مؤثر پس از آن است. یک مزیت رقابتی هم داریم که اصلاً در سامانه «شهرزاد» استفاده نشده؛ تاکسیهای برقی نمیتوانند در این سامانه عضو شوند و از آن بهره ببرند، که این موضوع مزیت رقابتی ما را تحت تأثیر قرار داده است.
صادقی گفت: شهرداری باید یک بازنگری در استفاده از این سامانه داشته باشد. اکنون سامانه عملاً تعطیل است؛ هرکس وارد میشود، ده دقیقه بعد قطع میشود و نه کاربر و نه تاکسی نمیتوانند از آن استفاده کنند. این در حالی است که ۴۰ درصد تاکسیهای ما در حال حاضر از «اسنپ» استفاده میکنند و عمده استفاده خودِ شهرداری تهران از تاکسی اینترنتی، از اسنپ و تپسی است.