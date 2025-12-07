امروز شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۲۹دمیلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۰۴ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول نرخ 
سکه طرح جدید  ۱۳۱ میلیون  تومان
سکه طرح قدیم ۱۲۴ میلیون تومان
نیم سکه ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۲ میلیون و ۶۰۴ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۶ میلیون و ۸۱۳ هزار تومان
برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴
تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت سکه و طلا/ انتشار اوراق پیش فروش شمش طلا می‌تواند مؤثر باشد؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
مهریه
۰
۲
پاسخ دادن
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۶ آذرماه
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
متقاضیان شرکت در حراج سکه مرکز مبادله برای واریز وجه تا ساعت ۲۳ فرصت دارند
تشدید فعالیت سامانه بارشی از اواسط هفته/ دمای هوا کاهش می یابد+ فیلم
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
آخرین اخبار
مهر تایید بر اعتبار و سلامت بانک گردشگری رشد ۹۱ درصدی کفایت سرمایه نسبت به دوره مشابه سال قبل
هوشمندسازی نظام مالیاتی؛ گامی بلند به سوی عدالت و شفافیت اقتصادی
تولید شاهین با موتور ۱.۵ لیتری توربوشارژ تا پایان سال
تشدید فعالیت سامانه بارشی از اواسط هفته/ دمای هوا کاهش می یابد+ فیلم
شفاف سازی اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
عملکرد ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید طی امسال از ۵۴ همت عبور کرد
مگاپروژه نوسازی گمرک کلید خورد
کاهش زمان بازپرداخت وام اشتغال خلاف قانون است
ترس از شکست مانع از تصمیم گیری درست بسیاری از مدیران شده است/ظرفیت فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۶ آذرماه
ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور وجود دارد / ۳۱ سامانه مدیریت صادرات و ورادات کالا را انجام می‌دهند+ فیلم
متقاضیان شرکت در حراج سکه مرکز مبادله برای واریز وجه تا ساعت ۲۳ فرصت دارند
حذف «امضاهای طلایی» و ضرورت «نهضت رفع مداخله» راهکار توسعه حمل‌ونقل کشور+ فیلم
یک ریال از ۲۰ همت کمک دولت به قطعه سازان پرداخت نشده است+ فیلم
بسیاری از ایرلاین‌ها تنها یک فروند هواپیما دارند که به تازگی مجوز تأسیس گرفته اند+فیلم
احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع و معادن، تضمین کننده پایداری برق و فرصت اقتصادی
اعمال سیاست‌های استاندارد ۱۲۲ گانه باعث عدم واردات اتوبوس های مسافری شد+ فیلم
افزایش بیش از ۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
صیدی: تجاری‌سازی مهم‌ترین گلوگاه مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان است
بستر تأمین برق مازاد بر الگوی مشترکان در بازار رقابتی فراهم می‌شود
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
احیای ترانزیت ایران همزمان با نوسازی ناوگان و تکمیل راه‌آهن چابهار و رشت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
لیست سیاه شرکت‌های مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی
۱۰۰۰ مدیر تازه نفس وارد بدنه دولت می‌شود
آب سه اداره پرمصرف دیگر تهران قطع می‌شود
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
ساخت ایران برای صنایع ایران: بررسی محصولات کمپرسور حسنی
پایان مالیات‌ستانی سلیقه‌ای با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی