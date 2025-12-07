باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۱ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۰۴ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۳۱ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۲۴ میلیون تومان
|نیم سکه
|۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۲ میلیون و ۶۰۴ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۶ میلیون و ۸۱۳ هزار تومان