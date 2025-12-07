شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آلودگی هوای بندر ماهشهر استان خوزستان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آلودگی هوا باعث ایجاد بیماری‌های زیادی می‌شود و مسئول مرگ افراد زیادی است. مسمومیت، بیماری‌های ریوی و بیماری‌های قلبی عروقی اصلی‌ترین عوارض آلودگی هوا هستند. مدتی است کارخانه آسفالت شهرداری موجب آلودگی هوای بندر ماهشهر استان خوزستان شده و به صورت معضلی برای شهروندان درآمده و نفس آنها را تنگ کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وعرض ادب لطفا در مورد آلودگی کارخانه آسفالت شهرداری بندر ماهشهر استان خوزستان گزارشی تهیه کنید ممنونم