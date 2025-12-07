اولین مجمع انتخاباتی فدراسیون روئینگ با انتخاب محسن شادی به عنوان رئیس این فدراسیون تازه تاسیس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع انتخاباتی فدراسیون روئینگ به ریاست سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، صبح امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در این مجمع که مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، و کامیار سلطانی، مدیرکل دفتر مشترک فدراسیون‌ها حضور داشتند، محسن شادی با ۳۸ رأی از ۳۸ رأی مأخوذه به‌عنوان رئیس فدراسیون روئینگ برای دوره چهار ساله آینده انتخاب شد.

پیش از این، مهران تیشه‌گران به‌عنوان سرپرست فدراسیون فعالیت می‌کرد.

فدراسیون روئینگ برای نخستین‌بار در ساختار ورزش ایران تشکیل شده و محسن شادی، از قهرمانان شناخته‌شده این رشته، به‌عنوان اولین رئیس رسمی فدراسیون روئینگ انتخاب شد.

برچسب ها: روئینگ ، آکادمی ملی المپیک
خبرهای مرتبط
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا، ویتنام؛
پایان کار ملی‌پوشان روئینگ با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز
مدال طلای فاطمه مجلل در روئینگ قهرمانی آسیا
ناگفته‌های دختر طلایی رویینگ ایران از اتفاقات قهرمانی آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکایت استقلال از سروش رفیعی
رئال بتیس ۳ - ۵ بارسلونا/ تیم فلیک همچنان گل می‌خورد، اما بیشتر گل می‌زند + فیلم
اینتر ۴ - ۰ کومو/ پیروزی طعنه آمیز نراتزوری مقابل بهترین خط دفاع لیگ + فیلم
آشتیانی: مدیران سرخابی باعث شدند بازی دربی بی‌کیفیت شود
پیام تبریک وزیر ورزش پس از قهرمانی ایران در مسابقات تکواندوی امید‌های جهان
برتری تیم والیبال دختران دانش‌آموز ایران برابر بلغارستان
تاج گذاری مسی در آمریکا/ خداحافظی بوسکتس و آلبا از فوتبال با طعم شیرین قهرمانی+ فیلم
جدایی هافبک خارجی استقلال
قلعه‌نویی هم نمی‌توانست این قرعه راحت را در جام جهانی بردارد
لیدز یونایتد ۳ - ۳ لیورپول/ توفان الند رود، اشلوت و تیمش را درنوردید+ فیلم
آخرین اخبار
محسن شادی اولین رئیس فدراسیون روئینگ شد
دروازه بان سپاهان سال ۱۴۰۴ را از دست داد
جدایی هافبک خارجی استقلال
زیدان آسیا، مسی شد
استقلال باز هم در اراک مساوی کرد
پیام تبریک وزارت ورزش به تیم ملی نوجوانان ترا‌ی‌اتلون ایران پس از قهرمانی آسیا
کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» عازم دبی شد
برتری تیم والیبال دختران دانش‌آموز ایران برابر بلغارستان
تاج گذاری مسی در آمریکا/ خداحافظی بوسکتس و آلبا از فوتبال با طعم شیرین قهرمانی+ فیلم
اتلتیک بیلبائو ۱ - ۰ اتلتیکو مادرید/ دومین شکست پیاپی و فاصله‌گیری کامل از صدر+ فیلم
لیدز یونایتد ۳ - ۳ لیورپول/ توفان الند رود، اشلوت و تیمش را درنوردید+ فیلم
قلعه‌نویی هم نمی‌توانست این قرعه راحت را در جام جهانی بردارد
پرکاس: حواشی دربی از کیفیت فنی سرخابی‌ها بیشتر است
آشتیانی: مدیران سرخابی باعث شدند بازی دربی بی‌کیفیت شود
اینتر ۴ - ۰ کومو/ پیروزی طعنه آمیز نراتزوری مقابل بهترین خط دفاع لیگ + فیلم
رئال بتیس ۳ - ۵ بارسلونا/ تیم فلیک همچنان گل می‌خورد، اما بیشتر گل می‌زند + فیلم
پیام تبریک وزیر ورزش پس از قهرمانی ایران در مسابقات تکواندوی امید‌های جهان
شکایت استقلال از سروش رفیعی
سیتی به ۲ امتیازی آرسنال رسید/ چلسی از مدعیان دور شد
زمان و مکان دیدار‌های تیم ملی فوتبال در جام جهانی اعلام شد
حضور ۷۵ دقیقه‌ای مهدی طارمی در ترکیب المپیاکوس بدون گل بود
مجید افلاکی بهترین مربی دنیا شد/ زندی فنی‌ترین تکواندوکار
شکست باورنکردنی آرسنال در خانه استون ویلا
دومین شکست دختران هندبال در پرزیدنت‌کاپ قهرمانی جهان
تاریخ‌سازی نوجوانان ترای‌اتلون ایران/ سه سکوی آسیا برای ایران
عبدی سرمربی تیم فوتبال جوانان شد
تیم تکواندو ایران قهرمان امید‌های جهان شد
دیدار استقلال و ملوان در شهرقدس برگزار می‌شود
تیم ملی تکواندوی مردان ایران قهرمان امید‌های جهان شد
دعوت زنوزی به کمیته اخلاق