باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد رضا نجفی‌منش عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی تهران در نشست خبری کمیسیون حمل‌ونقل با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت بین‌المللی کشور تأکید کرد: حل مشکلات نیازمند بازگو شدن و پیگیری مستمر است؛ چراکه صورت‌مسئله نیمی از راه‌حل را تشکیل می‌دهد.

وی با تقدیر از تلاش‌های کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی در شناسایی و بیان مشکلات فعالان اقتصادی افزود: در شرایط کنونی، یکی از موانع اصلی توسعه ترانزیت بین‌المللی ایران، مسائل سیاسی منطقه است که باعث شده مسیرهای حمل‌ونقل کشور در سال‌های گذشته با محدودیت و عقب‌ماندگی مواجه شوند. باید به‌صورت ویژه برای رفع این موانع و گشودن مسیرهای ارتباطی اقدام کنیم.

نجفی‌منش ادامه داد: ایران از ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه ترانزیت برخوردار است؛ اما برخی طرح‌های زیرساختی هنوز تکمیل نشده‌اند، از جمله پروژه راه‌آهن رشت ـ انزلی و اتصال راه‌آهن چابهار ـ زاهدان. تکمیل این مسیرها می‌تواند موقعیت ایران را در ترانزیت بین‌المللی به‌طور چشمگیری تقویت کند.

او با انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه واردات خودروهای تجاری گفت: در حالی که توان تولید داخلی سالانه حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو سنگین وجود دارد و نیاز کشور حدود ۶۰ هزار دستگاه است، سیاست‌های واردات‌محور باعث شده این ظرفیت مغفول بماند. تعرفه‌های پایین واردات و بی‌توجهی به داخلی‌سازی، صنعت حمل‌ونقل را تضعیف کرده است.

به گفته عضو هیئت‌مدیره اتاق تهران، اگر سیاست‌ها از محور واردات به سمت تولید داخلی و صادرات تغییر نکند، کشور به سمت ناکجاآباد اقتصادی سوق داده می‌شود. باید به توان داخل، تأمین قطعات، و استانداردسازی تولیدات توجه جدی شود.

نجفی‌منش همچنین به موضوع آلایندگی هوا اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از ریشه‌های اصلی آلودگی هوا، خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده هستند. لازم است برنامه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و خودروهای سواری مجدداً در دستور کار دولت قرار گیرد.

او اظهار کرد با تصمیمات درست و اجرای کامل پروژه‌های زیربنایی، «مسیر توسعه حمل‌ونقل و تولید داخلی هموار شود تا ایران بتواند با تقویت شبکه ارتباطی و کاهش آلایندگی، جایگاه مطلوبی در منطقه کسب کند.