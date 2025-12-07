معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام افزایش گزارش‌های مربوط به پیامک‌های جعلی، تاکید کرد: تنها مرجع رسمی طرح‌های حمایتی مسکن، سامانه سامان است و پیامک‌های معتبر صرفاً از سرشماره V.MASKAN ارسال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تنها درگاه رسمی ارائه خدمات مرتبط با طرح‌های حمایتی مسکن، سامانه سامان به نشانی اینترنتی saman.mrud.ir است و تمامی پیامک‌های معتبر این سامانه صرفاً از طریق سرشماره V.MASKAN برای شهروندان ارسال می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، در روز‌های اخیر موارد متعددی از ارسال پیامک‌های جعلی با عناوین مشابه گزارش شده و برخی سودجویان با سوءاستفاده از نام طرح‌های حمایتی مسکن اقدام به انتشار لینک‌های مخرب کرده‌اند. معاونت مسکن و ساختمان از شهروندان خواست هر پیام دریافتی از سرشماره‌ای غیر از سرشماره رسمی را فاقد اعتبار دانسته و پیش از انجام هر اقدامی، از طریق بخش «دعوتنامه» و پرتال کاربری خود در سامانه سامان، صحت پیام را بررسی کنند.

در این اطلاعیه همچنین به شهروندان هشدار داده شده است که به هیچ عنوان روی لینک‌های موجود در پیامک‌ها—اعم از ثبت‌نام، تکمیل مدارک، پرداخت وجه یا پیگیری پرونده—کلیک نکنند، چراکه امکان هدایت به صفحات جعلی و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و مالی وجود دارد.

معاونت مسکن و ساختمان در پایان از شهروندان خواست در برابر این شیوه‌های کلاهبرداری، هوشیاری کامل داشته باشند.

تبادل نظر
