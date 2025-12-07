ژاپن می‌گوید جت‌های جنگنده چینی رادار خود را به سمت هواپیمای نظامی‌اش نشانه گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ژاپن روز یکشنبه جت‌های جنگنده چینی را به هدایت رادار کنترل آتش خود به سمت هواپیمای F-۱۵ ژاپنی در دو حادثه جداگانه بر فراز آب‌های بین‌المللی متهم کرد.

شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن در بیانیه‌ای در X گفت که این حوادث روز شنبه بر فراز آب‌های جنوب شرقی جزیره اوکیناوای ژاپن رخ داده است.

وی گفت که هواپیمای J-۱۵ که از ناو هواپیمابر چینی، لیائونینگ برخاسته بود در درگیری‌های جداگانه «به طور متناوب» روی دو هواپیمای نظامی ژاپنی قفل کرد.

کویزومی این عمل را «خطرناک» خواند و توکیو «اعتراض شدیدی» را به پکن اعلام کرد و خواستار عدم تکرار چنین حوادث ادعایی شد. وی افزود که هیچ خسارت یا جراحتی از این حوادث گزارش نشده است.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها بین پکن و توکیو پس از اظهارات سانای تاکایچی، نخست وزیر ژاپن در ۷ نوامبر مبنی بر اینکه حمله چین به تایوان می‌تواند از نظر قانونی یک «وضعیت تهدیدکننده بقا» باشد و به طور بالقوه به ژاپن اجازه دهد «از حق دفاع جمعی خود استفاده کند»، بالا گرفته است. اظهارات او تنش‌ها بین دو کشور را افزایش داده است.

چین به شدت از این اظهارات انتقاد کرد، از گردشگران خواست که به ژاپن سفر نکنند، واردات غذا‌های دریایی را به حالت تعلیق درآورد و همچنین جلسه سه جانبه وزرای فرهنگ با ژاپن و کره جنوبی را به تعویق انداخت.

تایوان به گفته چین مورد حاکمیت پکن است و در نزدیکی جزیره یوناگونی ژاپن قرار دارد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: چین و ژاپن ، تنش نظامی
غزه با گذشت یک سال از دستگیری مدیر بیمارستان کمال عدوان خواستار اقدام جهانی شد