باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - بهروز پرورشخواه، کارشناس فوتبال، درباره عملکرد دو تیم استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۶ اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی این مسابقه، برگزاری دربی خارج از تهران و روی زمین بیکیفیت بود. حضور هواداران که معمولاً انگیزه بازیکنان را افزایش میدهد، در اراک نسبت به تهران کمتر بود و این موضوع بر کیفیت فنی بازی تأثیر گذاشت.
او افزود: در این دیدار، بازیکنان دو تیم فرصتهای گلزنی زیادی ایجاد نکردند و خلاقیت فردی نیز کم بود. به نظر میرسید بازیکنان بیشتر مراقب مصدومیتهای خود بودند و آن جنگندگی و رقابت همیشگی که در دربیها انتظار میرود، دیده نشد. این مسأله نشان میدهد که علیرغم سرمایهگذاری مالی و حرفهای در فوتبال ایران، هنوز به سطح حرفهای لازم در بخش فنی و خلاقیت نرسیدهایم.
پرورشخواه ادامه داد: حضور دو مربی خارجی روی نیمکت دو تیم، آنالیزور، مدیر برنامه و کادر پزشکی کامل، همه نشاندهنده پیشرفت حرفهای است، اما متأسفانه انگیزه و اجرای فنی بازیکنان هنوز در حد انتظار نیست. حواشی و تمرکز بیش از حد روی مسائل جانبی باعث شده بازیکنان کمتر روی عملکرد خود تمرکز کنند.
وی درباره دیدار پیشرو استقلال مقابل ملوان در تهران نیز گفت: پس از حواشی دیدار دو تیم در فینال جام حذفی فصل گذشته، مطمئناً ملوانیها با انگیزه بالا وارد زمین خواهند شد. حساسیت این بازی نسبت به مصافهای قبلی دو تیم بیشتر است و امیدوارم هواداران شاهد یک مسابقه جذاب و تماشایی باشند.
پرورشخواه در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات کیفیت فنی و خلاقیت بازیکنان، محدودیت زمین و ورزشگاهها، و کاهش رضایت هواداران در شهرستانها و تهران، عواملی هستند که حتی بر عملکرد تیم ملی نیز تأثیر میگذارند. وقتی بازیکنان تحت فشار هستند و محیط مناسب برای رشد ندارند، یافتن ده بازیکن آماده برای تیم ملی به یک چالش بزرگ تبدیل میشود.