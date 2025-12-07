باشگاه خبرنگاران جوان - درپی ورود موج بارشی قدرتمند از امروز به کشور، نیرو‌های هلال احمر در سراسر کشور به حالت آماده باش درآمدند. در همین رابطه سازمان هواشناسی اعلام کرد، با ورود موج بارشی قدرتمند از ظهر یکشنبه به تناوب تا پایان هفته در سراسر استان‌های شمال‌غرب، شمال، غرب، جنوب غرب، مرکز و شمال‌شرق شاهد وزش باد، افزایش ابر، کاهش دما و بارش باران و برف خواهیم بود.

شدت بارش‌ها طی این مدت در آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، قزوین، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، غرب اصفهان، همدان، مرکزی، البرز، تهران، گیلان، مازندران و گلستان و با تاخیر در خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و یزد قابل توجه خواهد بود.

طی این مدت کانون بارش‌ها در جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان و شمال چهارمحال و بختیاری بسیار قابل توجه و سیل‌آسا خواهد بود. در بخش‌هایی از این مناطق طی این مدت در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیمتر بارش هم ثبت خواهد شد. وقوع سیل، سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در این مناطق بسیار جدی خواهد بود.

طی ۳ روز پایانی هفته در مناطق سردسیر در آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، قزوین، همدان، لرستان، کرمانشاه، ایلام، غرب اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، فارس و ارتفاعات البرز مرکزی و با تاخیر در مناطق سردسیر خراسان شمالی، رضوی و جنوبی شاهد اولین برف پاییزی امسال خواهیم بود. همچنین موج دوم از هفته بعد با برف فراوان وارد کشور خواهد شد.

با توجه به شدت بالای بارش‌ها، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر تاکید کرد: مردم آمادگی مواجهه با این شرایط جوی را داشته باشند و در گذر از محور‌های کوهستانی، وسایل زمستانی، زنجیر چرخ و سایر لوازم مورد نیاز را به همراه داشته باشند.

محمودی با تاکید بر این که صعود به ارتفاعات در این مقطع زمانی بسیار خطرناک است، گفت: شهروندان تحت هیچ شرایطی به ارتفاعات صعود نکنند و از بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها فاصله بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود در این روز‌ها شهروندان از تردد‌های بین شهری غیر ضروری پرهیز و پیش از انجام هرگونه تردد، وضعیتی جوی را پایش کنند.

این مقام مسئول در هلال احمر تاکید کرد: در این فصل شهروندان نباید فریب وضعیت آرام رودخانه‌ها را بخورند، زیرا در دقایق کوتاهی، یک رودخانه طغیان و خسارات جبران‌ناپذیری برجا می‌گذارد.

منبع: جمعیت هلال احمر