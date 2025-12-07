به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان برداشت زرشک در سطح استان کرمان نسبت به پارسال ۱۰ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان-عسکرپور-  سالاری سطح زیر کشت محصول زرشک در استان را ۸۹ هکتار عنوان کردو گفت: بیشترین سطح زیر کشت به شهرستان بردسیر، زرند و کرمان اختصاص دارد.


وی با بیان اینکه برداشت محصول در سطح استان ۱۰ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است، پیش بینی کرد:طی امسال ۹۲ تن محصول زرشک در سطح استان برداشت و روانه بازار مصرف می‌شود.


سالاری بیان داشت:محصول برداشتی بعد از برداشت به مصرف داخلی استان می‌رسد و در این زمینه رتبه خاصی در تولید و برداشت در سطح استان نداریم.


وی همچنین گفت:این محصول خوشبختانه آفت خاصی ندارد.
برچسب ها: زرشک ، برداشت
طرح کدینگ نتوانسته قاچاق سوخت را مهار کند؛ نیاز به سیاست یکپارچه ملی داریم
