به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان برداشت زرشک در سطح استان کرمان نسبت به پارسال ۱۰ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان-عسکرپور- سالاری سطح زیر کشت محصول زرشک در استان را ۸۹ هکتار عنوان کردو گفت: بیشترین سطح زیر کشت به شهرستان بردسیر، زرند و کرمان اختصاص دارد.



وی با بیان اینکه برداشت محصول در سطح استان ۱۰ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است، پیش بینی کرد:طی امسال ۹۲ تن محصول زرشک در سطح استان برداشت و روانه بازار مصرف می‌شود.



سالاری بیان داشت:محصول برداشتی بعد از برداشت به مصرف داخلی استان می‌رسد و در این زمینه رتبه خاصی در تولید و برداشت در سطح استان نداریم.



وی همچنین گفت:این محصول خوشبختانه آفت خاصی ندارد.

