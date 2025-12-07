باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
راهپیمایی مردم استرالیا در حمایت از فلسطین + فیلم

صدها معترض در همبستگی با مردم فلسطین در سراسر پل نمادین سی کلیف در استرالیا تجمع کردند.

تظاهرکنندگان متعهد شدند که تا توقف بمباران، جریان آزاد کمک‌ها و پایان اشغالگری اسرائیل، به راهپیمایی و تلاش برای تغییر سیاسی ادامه دهند.

 

