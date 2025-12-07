باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسپن بارت اید، وزیر امور خارجه نروژ در مصاحبه با شبکه الجزیره بر ضرورت حفظ حاکمیت فلسطینی بر نوار غزه تأکید کرد. وی با بیان اینکه «مهم‌ترین نکته این است که حاکمیت آینده در غزه باید فلسطینی باشد»، موضع واضح کشورش را در این زمینه بیان نمود.

این مقام نروژی با هشدار نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: «آنچه اسرائیل انجام می‌دهد بسیار خطرناک است. جنگ وحشتناک پایان نیافته و آتش‌بس نیز شکننده است.» این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که نقض‌های مکرر آتش‌بس توسط رژیم اشغالگر ادامه دارد.

وزیر خارجه نروژ همچنین به افزایش حمایت بین‌المللی از تشکیل دولت مستقل فلسطینی اشاره کرد و گفت: «حمایت بین‌المللی از یک کشور مستقل فلسطینی هرگز به اندازه امروز قدرتمند نبوده است.» وی با ارزیابی وضعیت کنونی به عنوان موقعیتی دشوار، اما تاریخی، افزود: «اوضاع سخت است، اما فرصتی برای پایان دادن به جنگ در غزه و گذاشتن پایه‌هایی برای حل و فصل منازعه است.»

این موضع‌گیری نروژ که از کشور‌های عضو ناتو و هم‌پیمان نزدیک غرب محسوب می‌شود، نشان‌دهنده تحول قابل توجهی در نگرش جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله فلسطین است و بر ضرورت یافتن راه‌حلی عادلانه و پایدار تأکید می‌کند.

منبع: الجزیره