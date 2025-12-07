بخش‌هایی از نوار شمالی، غرب، شمال‌غرب و جنوب‌غرب کشور در هفته جاری شاهد بارش‌های قابل‌توجه خواهند بود و برخی حوضه‌ها و استان‌ها با مقادیر چشمگیر بارش در صدر مناطق پرباران قرار می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در بخش‌هایی از نوار شمالی، غرب، شمال غرب و جنوب غرب مورد انتظار است. در این مناطق کشور مقادیر تجمعی بارش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

در هفته جاری از میان حوضه‌های درجه ۱ کشور، حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان با مقدار میانگین بارش ۲۷.۱ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۴۱ میلی‌متر و حوضه دریاچه ارومیه با مقدار میانگین بارش ۴۶.۳ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۱۱.۷ میلی‌متر دارای بیشترین مقدار بارش خواهند بود.

همچنین حوضه قره قوم با مقدار میانگین بارش صفر میلی‌متر و بیشینه بارش نقطه‌ای ۰.۱ میلی‌متر کم‌باران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور است.

از میان حوضه‌های درجه ۲ کشور، حوضه مرزی غرب با مقدار میانگین بارش ۸۳ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۴۱ میلی‌متر و حوضه دریاچه ارومیه با متوسط بارش ۴۶.۳ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۱۱.۷ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور هستند.

از میان استان‌های کشور، استان‌های لرستان، کرمانشاه، ایلام، کردستان، چهارمحال بختیاری، خوزستان و استان‌های واقع در شمال غرب کشور با بارش تجمعی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر، در هفته جاری پر بارش‌ترین استان‌های کشور خواهند بود.

منبع: موسسه تحقیقات آب

برچسب ها: بارش باران ، حوضه آبریز
خبرهای مرتبط
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
استفاده از هوش مصنوعی برای ۳۰ سد مهم کشور
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران خبر داد:
کاهش ۹۷ درصدی بارندگی‌های تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۶ آذرماه
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
متقاضیان شرکت در حراج سکه مرکز مبادله برای واریز وجه تا ساعت ۲۳ فرصت دارند
تشدید فعالیت سامانه بارشی از اواسط هفته/ دمای هوا کاهش می یابد+ فیلم
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
آخرین اخبار
مهر تایید بر اعتبار و سلامت بانک گردشگری رشد ۹۱ درصدی کفایت سرمایه نسبت به دوره مشابه سال قبل
هوشمندسازی نظام مالیاتی؛ گامی بلند به سوی عدالت و شفافیت اقتصادی
تولید شاهین با موتور ۱.۵ لیتری توربوشارژ تا پایان سال
تشدید فعالیت سامانه بارشی از اواسط هفته/ دمای هوا کاهش می یابد+ فیلم
شفاف سازی اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
عملکرد ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید طی امسال از ۵۴ همت عبور کرد
مگاپروژه نوسازی گمرک کلید خورد
کاهش زمان بازپرداخت وام اشتغال خلاف قانون است
ترس از شکست مانع از تصمیم گیری درست بسیاری از مدیران شده است/ظرفیت فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۶ آذرماه
ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور وجود دارد / ۳۱ سامانه مدیریت صادرات و ورادات کالا را انجام می‌دهند+ فیلم
متقاضیان شرکت در حراج سکه مرکز مبادله برای واریز وجه تا ساعت ۲۳ فرصت دارند
حذف «امضاهای طلایی» و ضرورت «نهضت رفع مداخله» راهکار توسعه حمل‌ونقل کشور+ فیلم
یک ریال از ۲۰ همت کمک دولت به قطعه سازان پرداخت نشده است+ فیلم
بسیاری از ایرلاین‌ها تنها یک فروند هواپیما دارند که به تازگی مجوز تأسیس گرفته اند+فیلم
احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع و معادن، تضمین کننده پایداری برق و فرصت اقتصادی
اعمال سیاست‌های استاندارد ۱۲۲ گانه باعث عدم واردات اتوبوس های مسافری شد+ فیلم
افزایش بیش از ۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
صیدی: تجاری‌سازی مهم‌ترین گلوگاه مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان است
بستر تأمین برق مازاد بر الگوی مشترکان در بازار رقابتی فراهم می‌شود
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
احیای ترانزیت ایران همزمان با نوسازی ناوگان و تکمیل راه‌آهن چابهار و رشت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
لیست سیاه شرکت‌های مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی
۱۰۰۰ مدیر تازه نفس وارد بدنه دولت می‌شود
آب سه اداره پرمصرف دیگر تهران قطع می‌شود
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
ساخت ایران برای صنایع ایران: بررسی محصولات کمپرسور حسنی
پایان مالیات‌ستانی سلیقه‌ای با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی