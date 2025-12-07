باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو با اشاره به نقش تاریخی دانشگاه و جنبش دانشجویی در شکلگیری انقلاب اسلامی گفت: «حضور مسئولان در برنامههای روز دانشجو فرصتی برای گفتوگوی بیواسطه دولت با جوانان است. انقلاب اسلامی از دل دانشگاه برخاست و دانشجویان همواره طلایهدار حرکتهای تحولساز بودهاند.»
وی تأکید کرد: نسل امروز باید بداند چگونه دانشجویان در مسیر انقلاب نقشآفرینی کردند و افزود: «مهم است که دولتمردان ارتباط صحیح و سازندهای با دانشجویان برقرار کنند تا از نظرات، پیشنهادها و انتقادهای آنان بهرهمند شویم. ادغام علم و جوانی همواره موجب پیشرفت کشور بوده است.»
او ادامه داد: «رویکردی که دولت نشان داد در ارتباط انسجام ملی با انتخاب استانداران اهلسنت و معاون رئیسجمهور اهلسنت بسیار مهم است. کشوری که بیش از هر زمان در معرض خطر است، باید به انسجام ملی خود بیندیشد. آرامش داشتن یک مسئله همیشگی است، اما انسجام ملی اهمیتی دوچندان دارد؛ چون بیتوجهی به آن، مخاطرات جدی ایجاد میکند.»
وزیر ارشاد با اشاره به تحولات یکسالوچند ماه گذشته و رخدادهایی از جمله مراسم تحلیف رئیسجمهور در ۹ مرداد، شهادت اسماعیل هنیه در ۱۰ مرداد و تحولات لبنان گفت: «مرور وقایع اخیر نشان میدهد چه مسیر دشوار و مهمی را پشت سر گذاشتهایم.»
او در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی اظهار داشت: «فقط در تیر و مرداد امسال حدود ۶۰۰ هزار نفر از چرخه شغلی خارج شدند و آثار جنگ ۱۲ روزه نیز اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داد. در مهرماه نیز با مسئله اسنپیک مواجه بودیم که طبیعتاً تبعاتی بر وضعیت اقتصادی گذاشت.»
وزیر ارشاد با بیان اینکه کشور طی سه دهه اخیر همواره با تورم دو رقمی و در دو دهه اخیر با تورم حدود ۴۰ درصد روبهرو بوده، گفت: «دولت پزشکیان راه بستن مسیرها را دنبال نکرده، بلکه تلاش کرده است راههای جدیدی را با عزت و اقتدار بگشاید.»
وی همچنین به پیامدهای تحریمها و ناترازیهای ساختاری اشاره کرد و افزود: «کشور در سالهای اخیر با تحریمهای متعدد مواجه بوده است. در حوزه انرژی نیز با ناترازی برق و بنزین روبهرو هستیم؛ هرچند در سالهای ۹۷ و ۹۸ توانستیم به صادرکننده بنزین تبدیل شویم، اما اکنون چالشهای گذشته به دولت چهاردهم منتقل شده است.»
او در پایان گفت: «در ۱۴ تا ۱۵ ماه گذشته ایران شاهد رخدادهای کمسابقهای بوده است و عبور از این شرایط نیازمند همراهی، امید و مشارکت نسل جوان است.»