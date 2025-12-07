شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در مجمع دوحه گفت که رئیس جمهور آمریکا پس از حمله اسرائیل به دوحه «سرخورده» و «ناامید» شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر قطر در مجمع دوحه با تمرکز بر جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه و آنچه در سراسر منطقه اتفاق می‌افتد، سخنرانی کرد.

وقتی از نخست وزیر قطر در مورد حمله اسرائیل به قطر در ماه سپتامبر سؤال شد، او گفت: "مفهوم میانجیگری... مکانی امن برای طرفین درگیر است تا به توافق برسند، به جنگ‌ها و درگیری‌ها پایان دهند و بمباران میانجی توسط یکی از طرفین درگیری بی‌سابقه بوده است."

او این حمله را «حرکتی غیراخلاقی»، بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی و بی احترامی به حاکمیت یک کشور خواند.

او گفت که رئیس‌جمهور ترامپ پس از حمله با قطر تماس گرفت و «ناامیدی» و «سرخوردگی» شدید خود را ابراز کرد، زیرا تأثیر آن را بر پیشنهاد صلح ۲۰ ماده‌ای خود درک می‌کرد.

او گفت: «به عنوان یک عضو منطقه، ما مسئولیت کمک به بازسازی غزه را دارید» و افزود که قطر «به حمایت از مردم فلسطین ادامه خواهد داد. ما هر کاری برای کاهش رنج آنها انجام خواهیم داد».

او گفت که فلسطینیان غزه نباید مجبور به ترک سرزمین خود شوند و افزود: «آنها حق دارند در آنجا بمانند و زندگی کنند».

نخست وزیر افزود که کشورش به درخواست ایالات متحده ارتباط با حماس را آغاز کرده است.

او گفت: "اگر کسی با آن بازیگران غیردولتی صحبت نکند، چگونه می‌توانیم حل و فصل کنیم یا به راه حلی برسیم؟ اکنون دیده‌ایم که این ارتباط منجر به آتش‌بس شده است."

وی افزود که متأسفانه برخی از سیاستمداران سعی دارند از این موضوع برای "دستاوردهای سیاسی کوتاه مدت" برای دامن زدن به روایت‌های خود استفاده کنند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: آتش بس غزه ، اجلاس دوحه
