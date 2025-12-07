باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ZDNet گزارش داد که کارشناسان امنیتی گوگل در اوایل دسامبر، ۱۰۷ نقص امنیتی در پروژه متنباز اندروید (AOSP) کشف کردند. این نقصها بر همه نسخههای سیستم عامل، از اندروید ۱۳ تا اندروید ۱۶، تأثیر گذاشته است. در ۵ دسامبر، گوگل بهروزرسانیهای جدیدی را برای رفع این مشکلات اعلام کرد.
کارشناسان توضیح دادند که برخی از این آسیبپذیریها حیاتی هستند و دو مورد از آنها - CVE-۲۰۲۵-۴۸۶۳۳ و CVE-۲۰۲۵-۴۸۵۷۲ - به عنوان بسیار حیاتی طبقهبندی شدهاند. آژانس امنیت سایبری و زیرساخت ایالات متحده (CISA) از این آسیبپذیریها مطلع شد و باعث شد گوگل و کارشناسان فناوری از کاربران اندروید بخواهند که بهروزرسانی را دانلود و وصله را در اسرع وقت نصب کنند.
کارشناسان ZDNet خاطرنشان کردند که آسیبپذیریهای امنیتی حیاتی معمولاً بر هسته سیستم عامل اندروید تأثیر میگذارند. به گفته کارشناسان امنیت سایبری، هکرها میتوانند از هر یک از این آسیبپذیریها برای به خطر انداختن تلفنهای دیگران و کسب امتیازات اضافی در سیستم عامل قربانی سوءاستفاده کنند، که به طور بالقوه به آنها امکان کنترل دستگاه یا دسترسی به دادههای آن را میدهد.
منبع: روسیا الیوم