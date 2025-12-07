دانشمندان ریبوز و گلوکز را به همراه یک ساختار پلیمری باستانی که میلیارد‌ها سال حفظ شده است، در سیارک بنو پیدا کرده‌اند که شواهد جدیدی در مورد شرایط اولیه پیدایش حیات در زمین ارائه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سیارک بنو همچنان شواهد علمی جدیدی ارائه می‌دهد که محققان را به پاسخ به سوالات کلیدی در مورد تشکیل منظومه شمسی اولیه و منشأ حیات نزدیک‌تر می‌کند. دانشمندان قندهای مختلف، مواد رزین مانند و غبار ستاره‌ای نادر را در نمونه‌هایی که توسط ماموریت OSIRIS-REx ناسا به زمین آورده شده است، کشف کرده اند.

قندها بلوک‌های سازنده اساسی زیست‌شناسی زمینی هستند. ریبوز جزء اصلی RNA است، در حالی که گلوکز منبع اصلی انرژی سلول‌ها است. این اولین باری است که گلوکز در مواد فرازمینی یافت می‌شود. وجود ریبوز، همراه با اسیدهای آمینه، فسفات‌ها و بازهای نیتروژنی که قبلاً کشف شده‌اند، به تشکیل مجموعه‌ای تقریباً کامل از بلوک‌های سازنده RNA کمک می‌کند و از این فرضیه پشتیبانی می‌کند که بلوک‌های سازنده حیات در مراحل اولیه منظومه شمسی موجود بوده‌اند.

محققان همچنین ماده‌ای رزین‌مانند، غنی از نیتروژن و اکسیژن، کشف کردند که اولین کشف از این نوع در مواد نجومی است. مشخص شد که این ساختار پلیمری باستانی قبل از قرار گرفتن سیارک در معرض دمای بالا و قبل از تبدیل شدن آن به یک محیط آبی شکل گرفته است و ممکن است در تشکیل مولکول‌های آلی پیچیده‌تر نقش داشته باشد.

تجزیه و تحلیل همچنین نشان داد که سیارک بنو سرشار از غبار پیش از خورشید است - بقایای ستارگانی که قبل از تشکیل خود خورشید منفجر شده‌اند. این نمونه‌ها حاوی بیش از شش برابر غبار ابرنواختری هستند که در هر ماده نجومی شناخته شده دیگری یافت می‌شود و شواهد روشنی از محیطی که بنو در آن شکل گرفته و موادی که علیرغم تغییرات زمین‌شناسی بعدی خواص خود را حفظ کرده‌اند، ارائه می‌دهد.

منبع: science.mail.ru

برچسب ها: سیارک بنو ، شهاب سنگ ، منشأ حیات ، مواد قندی
