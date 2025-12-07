کارتون‌هایی که پر از جادو و نقض قوانین طبیعت هستند، بر توانایی کودک در تمرکز و کنترل رفتارشان تأثیر منفی می‌گذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تأثیر کارتون‌ها بر تفکر کودکان سال‌هاست که مورد بحث قرار گرفته و اغلب به دلیل توالی سریع صحنه‌ها، جلوه‌های بصری خیره‌کننده و طرح‌های خیالی، نگرانی‌هایی را در بین والدین ایجاد کرده است.

پیش از این، ایده غالب این بود که خطر اصلی در سرعت زیاد نهفته است، اما تحقیقات جدید این باور را رد می‌کند. روانشناسان دو جنبه جداگانه را بررسی کردند: سرعت تغییرات صحنه و سطح طرح‌های خیالی. آنها ده‌ها مطالعه علمی را تجزیه و تحلیل کردند و یافته‌های خود را در مجله روانشناسی تجربی کودک منتشر کردند.

اول، این مطالعه نشان داد که سرعت ویرایش تأثیر قابل توجهی نداشته است. کودکان چه صحنه‌های سریع و چه صحنه‌های آهسته را تماشا کنند، در انجام وظایف به یک اندازه خوب عمل می‌کنند.

با این حال، طرح‌های خیالی بیش از حد تأثیر واضحی داشتند. کارتون‌هایی که پر از جادو و نقض قوانین طبیعت هستند، بر توانایی کودک در تمرکز و کنترل رفتارشان تأثیر منفی می‌گذارند. این وضعیت به این دلیل است که مغز کودک سعی می‌کند آنچه را که می‌بیند پردازش کند. وقتی طرح واقع‌گرایانه باشد، درک آن برای کودک آسان‌تر است، زیرا شبیه زندگی روزمره است.

در سناریو‌های فانتزی، کودکان باید تلاش بیشتری برای درک رویداد‌های ناآشنا، مانند پرواز شخصیت‌ها یا صحبت کردن حیوانات، انجام دهند که این امر انرژی مغز را مصرف می‌کند و منابع کمتری برای تمرکز و خودکنترلی باقی می‌گذارد.

در نتیجه، دامنه توجه و توانایی کودک در کنترل واکنش‌های ناخواسته، مانند فشار دادن یک دکمه در زمان نامناسب یا حواس‌پرتی توسط یک محرک بصری روشن، ممکن است کاهش یابد. محققان توضیح داده‌اند که این اثر مربوط به بار شناختی ناشی از رویداد‌های غیرواقعی است، در حالی که سن، جنسیت و زمان مشاهده کودک عملاً هیچ تأثیری بر نتایج نهایی ندارد.

منبع: Naukatv.ru

برچسب ها: رشد مغز ، عملکرد مغز ، رشد مغز کودک ، کارتون
خبرهای مرتبط
چگونه رشد مغز کودک را افزایش دهیم؟
آفت‌کش‌ها با اختلال در رشد مغز کودکان مرتبط هستند
راهکارهایی برای رشد مغز نوزاد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ تهدیدی برای کیفیت تربیت معلم
آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از امروز
هشدار فوری برای کاربران اندروید!
۱۶ آذر؛ فرصتی برای تامل در حفظ آرمان‌های اصیل دینی و ملی
تأثیر کارتون‌ها بر رشد مغز کودکان
چگونه آهسته غذا خوردن استرس را کاهش می‌دهد؟
دانشگاه فرهنگیان جزو برترین‌های کشور است
آیا شهاب‌سنگ‌ها حیات اولیه را به زمین آوردند؟
رویداد صدرا؛ پیوند دانشگاه و صنعت برای پرورش دانشجویان کارآفرین
انتقاد کارشناسان از تعدد آیین‌نامه، دستورالعمل و قوانین درباره مسئولیت اجتماعی در کشور
آخرین اخبار
آخرین وضعیت کمبود‌های دارویی در کشور
چگونه استرس فولیکول‌های مو را به یک هدف ایمنی تبدیل می‌کند؟
طرح بلندپروازانه OpenAI برای ورود هوش مصنوعی به فضا
طلب ۱۵۷ همتی شرکت‌های پخش از بازار دارویی ایران
چگونه آهسته غذا خوردن استرس را کاهش می‌دهد؟
ریلمی جدیدترین گوشی خود را معرفی کرد
دانشجویان برای حل مسائل کشور نسخه ارائه دهند
تأثیر کارتون‌ها بر رشد مغز کودکان
آیا شهاب‌سنگ‌ها حیات اولیه را به زمین آوردند؟
هشدار فوری برای کاربران اندروید!
خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش معنا ندارد
علم و جوانی دانشجویان موجب پیشرفت کشور است
افزایش بودجه عمرانی دانشگاه فرهنگیان از ۱۵۰ میلیارد به ۲ هزار میلیارد تومان
۱۶ آذر؛ فرصتی برای تامل در حفظ آرمان‌های اصیل دینی و ملی
دانشگاه فرهنگیان جزو برترین‌های کشور است
رویداد صدرا؛ پیوند دانشگاه و صنعت برای پرورش دانشجویان کارآفرین
انتقاد کارشناسان از تعدد آیین‌نامه، دستورالعمل و قوانین درباره مسئولیت اجتماعی در کشور
آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از امروز
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ تهدیدی برای کیفیت تربیت معلم
آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۲۰ آذر برگزار می‌شود
دانشجو باید نیازهای آینده کشور را رصد کند
عدم اتصال زنجیره تامین به سامانه «تی تک» سبب قاچاق دارو می‌شود + فیلم
کشف یک ساختار کیهانی غول‌پیکر كه می‌تواند اسرار شکل‌گیری راه شیری را آشکار کند
راه حل عالی برای مبارزه با خشکی پوست در زمستان
Oukitel WP ۶۰: یک گوشی مقاوم جدید با باتری بزرگ و دوربین‌های دید در شب