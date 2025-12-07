باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تأثیر کارتونها بر تفکر کودکان سالهاست که مورد بحث قرار گرفته و اغلب به دلیل توالی سریع صحنهها، جلوههای بصری خیرهکننده و طرحهای خیالی، نگرانیهایی را در بین والدین ایجاد کرده است.
پیش از این، ایده غالب این بود که خطر اصلی در سرعت زیاد نهفته است، اما تحقیقات جدید این باور را رد میکند. روانشناسان دو جنبه جداگانه را بررسی کردند: سرعت تغییرات صحنه و سطح طرحهای خیالی. آنها دهها مطالعه علمی را تجزیه و تحلیل کردند و یافتههای خود را در مجله روانشناسی تجربی کودک منتشر کردند.
اول، این مطالعه نشان داد که سرعت ویرایش تأثیر قابل توجهی نداشته است. کودکان چه صحنههای سریع و چه صحنههای آهسته را تماشا کنند، در انجام وظایف به یک اندازه خوب عمل میکنند.
با این حال، طرحهای خیالی بیش از حد تأثیر واضحی داشتند. کارتونهایی که پر از جادو و نقض قوانین طبیعت هستند، بر توانایی کودک در تمرکز و کنترل رفتارشان تأثیر منفی میگذارند. این وضعیت به این دلیل است که مغز کودک سعی میکند آنچه را که میبیند پردازش کند. وقتی طرح واقعگرایانه باشد، درک آن برای کودک آسانتر است، زیرا شبیه زندگی روزمره است.
در سناریوهای فانتزی، کودکان باید تلاش بیشتری برای درک رویدادهای ناآشنا، مانند پرواز شخصیتها یا صحبت کردن حیوانات، انجام دهند که این امر انرژی مغز را مصرف میکند و منابع کمتری برای تمرکز و خودکنترلی باقی میگذارد.
در نتیجه، دامنه توجه و توانایی کودک در کنترل واکنشهای ناخواسته، مانند فشار دادن یک دکمه در زمان نامناسب یا حواسپرتی توسط یک محرک بصری روشن، ممکن است کاهش یابد. محققان توضیح دادهاند که این اثر مربوط به بار شناختی ناشی از رویدادهای غیرواقعی است، در حالی که سن، جنسیت و زمان مشاهده کودک عملاً هیچ تأثیری بر نتایج نهایی ندارد.
منبع: Naukatv.ru