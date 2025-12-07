باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ریلمی P۴x دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه IP۶۴ است. ابعاد آن ۱۶۵.۹ در ۷۶ در ۸.۴ میلی‌متر و وزن آن ۲۰۸ گرم است. بدنه همچنین طبق استاندارد MIL-STD-۸۱۰H در برابر ضربه مقاوم است.

صفحه نمایش آن ۶.۷۲ اینچی IPS LCD با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز، روشنایی ۱۰۰۰ نیت و تراکم پیکسلی تقریباً ۳۹۲ ppi است.

این دستگاه اندروید ۱۵ را با رابط کاربری Realme UI ۶.۰ اجرا می‌کند و از پردازنده Mediatek Dimensity ۷۴۰۰ Ultra، پردازنده گرافیکی Mali-G۶۱۵ MC۲، ۶/۸ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن ۵۰ مگاپیکسل است و قادر به ضبط ویدیوی ۴ K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است، در حالی که دوربین جلو ۸ مگاپیکسل است.

این گوشی همچنین دارای دو اسلات سیم کارت، پورت USB Type-C، NFC، بلوتوث ۵.۴، اسکنر اثر انگشت و باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۴۵ واتی است.

منبع: gsmarena