در آستانه جشنواره سینما حقیقت، پوستر مستند «عبای سوخته» به کارگردانی مهدی فارسی رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «عبای سوخته» به کارگردانی مهدی فارسی و تهیه‌کنندگی اباذر صالحیان اثری پژوهشی با محوریت شخصیت و فعالیت‌های سیاسی شهید آیت‌الله بهشتی است که بر دوره‌ای حساس از تاریخ معاصر ایران تمرکز دارد.

همزمان با پذیرفته شدن این مستند در بخش آوینی نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت، از پوستر آن با طراحی محسن کربلایی‌زاده رونمایی شد.

مستند «عبای سوخته» با بازسازی و روایت دقیق روند مواجهه شهید بهشتی با جریان‌ها و چهره‌های سیاسی، از روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان شهادت ایشان، تلاش می‌کند تصویری روشن و قابل تحلیل از نقش برجسته این چهره تاثیرگذار در ساختار سیاسی کشور ارائه دهد.

این مستند بخشی از فضای پیچیده و چندلایه‌ای را ترسیم می‌کند که شهید بهشتی در آن نقش‌آفرینی می‌کرد.

مستند «عبای سوخته» برای نخستین‌بار چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۱ سالن ده و یکشنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۳ سالن سه در پردیس سینمایی ملت به نمایش گذاشته می‌شود.