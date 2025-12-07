اخراج بیگانگان از تهران تا جاکارتا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06f1\u06f6 \u0622\u0630\u0631 \u06f1\u06f3\u06f3\u06f2 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0633\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648 \u0645\u0635\u0637\u0641\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af \u0646\u06cc\u0627\u060c \u0627\u062d\u0645\u062f \u0642\u0646\u062f\u0686\u06cc \u0648 \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0634\u0631\u06cc\u0639\u062a \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645\u06cc\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u062f \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n\u00a0\n