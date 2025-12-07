باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اخراج بیگانگان از تهران تا جاکارتا + فیلم

قیام‌های ضد استعماری دانشجویان در جهان آغازگر پایان سیاست‌های استعماری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۶ آذر ۱۳۳۲ اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران، به شهادت سه دانشجو مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی انجامید و به نماد مقاومت تبدیل شد.

 

