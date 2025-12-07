باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش نشریه فرانسوی لا نوول تریبون، نظامیان قدرت را در بنین به دست گرفتند و رئیس جمهور پاتریس تالون را برکنار کردند.
به گزارش این خبرگزاری، بیانیهای در این مورد در جریان پخش تلویزیونی دولتی بنین قرائت شد.
یک کمیته نظامی کنترل کامل کشور را به دست گرفته است. تلویزیون دولتی اعلام کرد که این کمیته به ریاست سرهنگ دوم پاسکال تیگری اداره میشود. نظامیان انحلال تمام مقامات دولتی را اعلام کردهاند. محل فعلی تالون مشخص نیست.
این کودتا در بحبوحه آمادهسازی برای انتخابات ریاست جمهوری بنین که قرار است ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ برگزار شود، رخ داد.
منبع: تاس