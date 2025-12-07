هفته گذشته فیلم سینمایی «دختر برقی» با برگزاری ۴ سانس جشن اکران در سینما آزادی کرمانشاه و سینما بهمن سنندج توانست بیش از ۲۵۰۰ مخاطب را در این دو شهر به سینما بیاورد.

همزمان با این رویداد «دختر برقی» با جذب ۱۶ هزار مخاطب در سراسر کشور توانست در جایگاه پنجمین فیلم پرفروش هفته بایستد. این فیلم از ۲۸ آبان‌ماه توسط پخش «بهمن سبز» در سینما‌های ایران اکران شده است.

جشن‌های اکران «دختر برقی» با اجرای گلی باقلواده تاکنون در شهر‌های تهران، کرمانشاه و سنندج برگزار شده است. رویداد بعدی این جشنواره در روز جمعه ۲۱ آذرماه به مناسبت روز مادر در سینما سپهر ساری ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.

فیلم سینمایی «دختر برقی» که در سی و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان موفق به کسب ۴ پروانه زرین شده بود، محصول بنیاد سینمایی فارابی است.

«دختر برقی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین قناعت با سرمایه‌گذاری محمدجواد مهدوی حاجی تولید شده است.

رایان سرلک و هیلدا کردبچه بازیگران کودک فیلم سینمایی «دختر برقی» هستند. امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغی‌پور، رامین ناصر نصیر، عباس محبوب و غلام قلندری از دیگر بازیگران این فیلم کودک هستند.

پوستر این فیلم توسط سیروان مهدوی طراحی شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده: کارخانه سازنده دختر برقی او را اشتباهی به خانه راحله دایی می‌فرستد، جایی که مجبور می‌شود کار‌هایی انجام دهد که برایش برنامه‌ریزی نشده است ...

فیلم‌های سینمایی فیلم‌های قهرمانان کوچک، دزد و پری و سلفی با رستم و سریال دیو و ماه پیشونی از جمله آثار موفق حسین قناعت در حوزه کودک و نوجوان هستند. «دختر برقی» نیز با دریافت پروانه زرین بهترین فیلمنامه، ۲ پروانه زرین بهترین بازیگر و جایزه بهترین فیلم از نگاه داوران کودک و نوجوان از دیگر کار‌های موفق کارنامه کاری حسین قناعت است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: مدیر تولید: رضا سبحانی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه ریز:عقیل تقی‌زاده، مدیر فیلمبرداری: محمدحسن پور، دستیار یک کارگردان: صبا قاسمی، تدوین: پریسا پروین‌نیا، آهنگساز: آرش بادپا، مدیر تصویربرداری: سعید بجنوردی و مهرداد ابوالقاسمی، طراح چهره‌پردازی: جنان صدفی، طراح صحنه و لباس: شیرین پوریایی دوست، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: محمد عبدی، عکاس: فرزاد اسدیان، مدیر کمپین تبلیغاتی: وحید محرابیان، مدیر روابط عمومی: زهره محرابیان.