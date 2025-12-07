باشگاه خبرنگاران جوان ـ فاطمه مهاجرانی، روز یکشنبه در جمع بانوان فرهیخته استان یزد با ابراز خرسندی از حضور در جمع بانوان فعال و تاثیرگذار استان، به ویژگیهای ممتاز زنان ایرانی و ظرفیتهای آنها در پیشبرد اهداف اجتماعی و اقتصادی اشاره و درخصوص اینترنت آزاد و دسترسی برابر به فضای مجازی، یادآور شد: دولت بهطور قاطع طرفدار اینترنت آزاد برای همه مردم است. ما باور داریم که باید در تمامی زمینهها برای توانمندسازی زنان، از شبکهسازی و همافزایی آنان حمایت کنیم.
وی با بیان اینکه حضور زنان در جامعه امروز، نشان از پویایی و توانمندیهای آنها دارد، گفت: زنانی که امروز در این اجتماع حضور دارند، نه تنها توانمندیهای خود را در عرصههای مختلف علمی، اجتماعی و فرهنگی به اثبات رساندهاند، بلکه مطالبهگری آنها نیز گواهی بر آگاهی و انگیزه بالای آنان است و این امر نویدبخش آیندهای بهتر برای کشور است.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به تاریخچه نقش زنان در ایران، افزود: زنان در تاریخ ایران از زمان گردآفرید تا مریم میرزاخانی همواره در عرصههای مختلف ایفای نقش کردهاند. اگرچه هنوز در مسیر رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، اما باید اذعان کرد که پیشرفتهای چشمگیری در این زمینه حاصل شده است.
وی تأکید کرد: مسیر پیشرفت برای زنان همچنان ادامه دارد و این امر نه تنها در حوزههای اجتماعی و اقتصادی بلکه در حوزههای مدیریتی نیز در حال تحقق است. ما در حال حاضر شاهد هستیم که اولین وزیر زن در وزارت راه کشور منصوب شده است که اتفاقی کمسابقه در تاریخ مدیریتی کشور به شمار میرود.
سخنگوی دولت به لزوم تداوم این مسیر پیشرفت اشاره کرد و گفت: باید بپذیریم که برای رسیدن به هدفهای بزرگ، نیازمند حرکت مستمر و آرام هستیم. کشورهای مختلف معمولاً برای بهبود وضعیت زنان در عرصههای مدیریتی و اجتماعی از سه روش استفاده میکنند؛ یکی از این روشها اختصاص سهمیهای برای زنان در مناصب مدیریتی است که در کشور ما نیز شاهد آن بودیم. اما همچنان نیاز داریم که به استانداردها توجه بیشتری داشته باشیم و تنوع در سازمانها و شرکتها نهادینه شود.
سخنگوی دولت سپس بر اهمیت تلاش دولت برای بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: دولت در شرایطی که با ناترازیهای اقتصادی و اجتماعی روبرو است، تمام تلاش خود را به کار بسته است تا با اعتماد به مردم و از طریق صداقت و حسن نیت، این مشکلات را حل کند. دولت به این مسئله واقف است که تنها با همکاری و مشارکت مردم میتوان از بحرانها عبور کرد.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، به عنوان سخنگوی دولت، خود را موظف میدانم تا همواره صدای مردم باشم و در تصمیمات و سیاستگذاریها به منافع عمومی و به ویژه به حقوق و جایگاه زنان توجه داشته باشم.
سخنگوی دولت با اشاره به ظرفیتهای بینظیر زنان در ایران و بهویژه استان یزد، اظهار داشت: برای ما افتخار است که در جامعهای حضور داریم که زنان آن تا این حد توانمند، روان و مطالبهگر هستند. این نشاندهنده آن است که آیندهای بهتر از امروز در انتظار ما خواهد بود.
وی در ادامه افزود: مسیر پیش رو، مسیر پیمودن است و باید برای رسیدن به مقصد حرکت کرد. زنان و مردان باید متناسب با ویژگیهای شخصیتی و جنسیتی خود در جامعه نقشآفرینی کنند. امروز ما در حال طی کردن این مسیر هستیم و در حالی که هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم، نباید فراموش کنیم که کجا بودیم و کجا هستیم.
سخنگوی دولت در ادامه به تلاشهای دولت برای توانمندسازی زنان و استفاده از ظرفیتهای آنان در مدیریت کشور اشاره کرد و گفت: ما در دولت، با وجود همه مشکلات و چالشها، تلاش میکنیم که اعتماد مردم را با کارآمدی، شفافیت و صراحت بهدست آوریم.
وی گفت: ما میدانیم که بسیاری از مشکلاتی که امروز مردم با آن روبهرو هستند، مشکلات معیشتی است و به همین دلیل با تمام توان در پی حل این مسائل هستیم.
سخنگوی دولت در ادامه به اهمیت شبکهسازی در میان زنان اشاره کرد و گفت: در حوزه زنان، بهویژه در استان یزد، نیاز به شبکهسازی بیشتر داریم. ما نیاز داریم که زنان در کنار مردان برای توسعه کشور و توانمندسازی جامعه همکاری کنند. ما نمیخواهیم جای مردان را بگیریم، بلکه هدف ما این است که زنان و مردان در کنار هم برای توسعه متوازن جامعه تلاش کنند.
وی افزود: اینکه یک طراح مرد بتواند زیباییهای زنانه و هویت یزد را در طراحی سخنگاهها به نمایش بگذارد، نشاندهنده درک عمیق و ارزشگذاری برای این ظرفیتهای اجتماعی است.