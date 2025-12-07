باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - مودی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: طرح راهآهن چابهار – سرخس که بخش شمالی آن در محدوده استان خراسان جنوبی و در حد فاصل زاهدان تا بیرجند قرار دارد، از طرحهای ملی مهم در حوزه حملونقل کشور است. در حال حاضر در تمامی جبهههای کاری، از خاکبرداری و خاکریزی گرفته تا ابنیه فنی، پلهای خاص و تونلها، فعالیتهای اجرایی در جریان است.
او افزود: در هفت تا هشت ماه گذشته، با ورود قطعات مختلف طرح به فاز جدید پس از تجهیز کارگاهها، حجم عملیات افزایش یافته است. این رشد هرچند فشار مالی ایجاد کرده، اما موجب جهش در پیشرفت فیزیکی طرح شده است. پیشرفت زیرسازی در بازه بیرجند تا یونسی از حدود پانزده درصد در پایان سال گذشته، به بیش از ۳۵ درصد در حال حاضر رسیده است.
مودی بیان کرد: اکنون تمام کارگاههای مسیر فعال هستند و عملیات ابنیه فنی در تمامی نقاط در حال اجراست. فعالیت در تونلها نیز آغاز شده و در برخی قطعات تا چهل درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. با وجود افزایش حجم کار، طرح از برنامه زمانبندی جلوتر است و فراتر از پیشبینیها پیش میرود. تأمین منابع مالی هم با پیگیریهای استاندار، وزارت راه و شهرسازی و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی دنبال میشود.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در حال حاضر، پرداخت مطالبات پیمانکاران است. با افزایش فعالیتهای اجرایی، حجم این مطالبات به حدود دو همت رسیده است. دستگاههای اجرایی در تلاشاند این مطالبات را از محل مجوزهای مالی پرداخت کنند تا روند کار بدون توقف ادامه یابد.
او عنوان کرد: در مرداد پارسال و همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی به گناباد، زیرسازی حدود شصت کیلومتر از مسیر یونسی به سمت قائن تکمیل شد. همچنین عملیات اجرایی ایستگاه راهآهن گناباد آغاز شد. انتظار میرود بهزودی سایر ایستگاههای مسیر از جمله ایستگاههای نهبندان، سربیشه، بیرجند و قائن نیز وارد مرحله اجرا شوند.
مودی تصریح کرد: در بخش احداث پلها و تونلها نیز فعالیتها با جدیت ادامه دارد. طول کلی تونلهای مسیر حدود دوازده کیلومتر است که تاکنون پنج کیلومتر از آن در دست اجراست. اگر روند کنونی ادامه یابد، امید میرود خط ریلی در همین دوره ریاست جمهوری وارد استان شود و آرزوی دیرینه اتصال خراسان جنوبی به شبکه ریلی کشور تحقق یابد.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اظهار کرد: در حوزه نهضت ملی مسکن نیز عملکرد استان امیدوارکننده است. تاکنون دو و نیم برابر سهمیه اولیه تعیینشده، واگذاری انجام شده و حدود ۹۰ درصد طرحها وارد مرحله نازککاری شدهاند. از یازده هزار و ششصد و بیستوهشت واحد تخصیصیافته، نزدیک به نه هزار واحد به پایان نازککاری رسیدهاند و بسیاری از طرحها نیز در حال ساخت هستند. بیشتر این طرحها در شهرهای مختلف استان به صورت ویلایی اجرا میشوند.
او گفت: از میان ۹ هزار واحدی که به مرحله نازککاری رسیدهاند، حدود ۸ هزار واحد پایان کار گرفتهاند و در ۹۵ درصد آنها خدمات زیربنایی تکمیل شده است. تنها در چند شهر مانند طبس، قائن و نهبندان خدمات هنوز بهطور کامل برقرار نشده، اما با پیگیریهای انجامشده، قرار است این کمبودها بهزودی مرتفع شود؛ در مجموع، با تداوم پیگیریها و همکاری نهادهای ملی و استانی، خراسان جنوبی در مسیر توسعه زیرساختهای حملونقل و مسکن بهسرعت در حال پیشرفت است. تحقق این طرحها نهتنها کیفیت زندگی مردم را ارتقا میدهد، بلکه جایگاه اقتصادی و ارتباطی استان را در سطح ملی به میزان چشمگیری بهبود خواهد بخشید.
مودی افزود: یکی از چالشهای اساسی طرح، تأمین خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز است. با ایجاد شهرکهای جدید در قالب نهضت ملی، نیاز به این خدمات افزایش یافته است. خوشبختانه با پیگیریهای استاندار و نمایندگان مجلس، حدود یک همت اعتبار از صندوق ملی مسکن برای زیرساختها تخصیص یافته، اگرچه با توجه به ماهیت ویلایی طرحها، نیاز مالی بیش از این است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان کرد::در برخی سایتها عملیات آسفالت آغاز شده است. در طبس، دو سایت بزرگ در حال آمادهسازی است که یکی از آنها به پیشرفت ۷۵ درصدی در مرحله آسفالت رسیده است. در بیرجند نیز سایتهای زعفرانیه و سایت۲۷ هکتاری وارد مرحله آسفالت معابر اصلی شدهاند. با تکمیل خدمات زیربنایی، آسفالت معابر فرعی نیز انجام خواهد شد. این روند در مجموع شصتوچهار سایت فعال استان دنبال میشود.
او ادامه داد: فرآیند تهیه اسناد و تفکیک قطعات با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک نیز بهطور مستمر در حال انجام است. پس از تصویب طرحهای تفکیکی در کمیسیون ماده پنج، قرعهکشی واحدها انجام میشود تا متقاضیان بتوانند برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنند. تاکنون بیش از ۲۸ هزار سند در حال تفکیک است و تلاش برای تسریع در این روند ادامه دارد.