مشاور اتاق بازرگانی تهران گفت: روند تحمیل استانداردهای ۸۵ گانه بر صنعت خودرو کشور منجر به انباشتگی و افزایش فرسودگی ناوگان حمل و نقل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری- بهروز عشقی،دبیر انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین با اشاره به روند تحمیل استانداردهای ۸۵ گانه بر صنعت خودرو کشور اظهار داشت: برخی از مداخلات در این حوزه ، برخلاف اهداف اعلام شده، منجر به انباشتگی و افزایش فرسودگی ناوگان حمل و نقل شده است.

وی با اشاره به تغییرات مکرر در استانداردهای فنی خودرو از ۵۴ به ۶۳ و اکنون ۸۵ گانه، تصریح کرد: این استانداردهای ۸۵ گانه که به طور جاهلانه‌ای به صنعت خودرو ایران تحمیل می‌شود، چه آثار مثبتی در پی داشته است

عشقی با استناد به آمارها، بیان کرد که نرخ تلفات جاده‌ای نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. او دلیل این امر را مسدود شدن مسیر نوسازی ناوگان دانست: این استانداردها باعث انباشتگی و فرسودگی شده است؛ چون خودروسازها را متوقف کرد.

بازگشت به رویکرد موفق گذشته و نقش بخش خصوصی

مشاور اتاق بازرگانی تهران در ادامه، راهکار برون‌رفت از این وضعیت را بازگشت به اصل رقابت و توانمندی بخش خصوصی دانست. وی با یادآوری تجربه موفق بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، تاکید کرد که در آن دوره، منابع وزارت راه به سیستم بانکی هدایت و به صورت وجوه اداره شده برای خرید تجهیزات حمل و نقل تخصیص یافت.

عشقی توضیح داد: آن زمان به جای اینکه پول مستقیماً به خودروساز داده شود، به خریدار وام با بهره پایین ارائه می‌شد. به عنوان مثال، برای یک اتوبوس ۵۶ میلیون تومانی، وام ۴۰ میلیون تومانی با بهره ۴ درصد به خریدار داده می‌شد. این امر باعث شد مردم ترجیح دهند به جای خرید از شرکت‌های دیگر، از تولیدکنندگان داخلی که تلاش می‌کردند قیمت را کنترل کنند، خرید کنند و در آن عرصه ۳۶ هزار دستگاه خودرو تولید شد.

مقاومت در برابر نوسازی و استانداردسازی‌های زیست محیطی

وی همچنین به تعارضات در اجرای استانداردهای زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت: سازمان محیط زیست می‌گوید استاندارد یورو ۶؛ اما می‌بینیم که آیا توان تولید آن را داریم؟ ما اتوبوس را به راننده تحویل می‌دهیم اما در پشت آن دود می‌کند. چه دلیلی دارد که ما را مجبور به اجرای استانداردی کنیم که تکنولوژی و زیرساخت لازم برای آن وجود ندارد؟

عشقی تاکید کرد:در صورتی که دولت اجازه دهد تکنولوژی شایسته انتخاب شود و بخش خصوصی برای تأمین نیاز نهایی مصرف‌کننده (اعم از اتوبوس و کامیون) آزاد باشد، صنعت خودرو می‌تواند با وجود تحریم‌ها نیز مسیر توسعه خود را ادامه دهد. او در انتها اشاره کرد که حتی از ظرفیت انجمن‌ها برای تولید هزاران دستگاه خودرو در صورت صدور مجوز وجود دارد.