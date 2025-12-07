باشگاه خبرنگاران جوان - فراخوان بخش «فیلم ما» شانزدهمین دوره جشنواره فیلم عمار با هدف تشویق عموم مردم، به ویژه نوجوانان، برای تولید محتوا با تلفن همراه منتشر شد.
آثار ارسالی میتوانند در قالبهای رجزخوانی، شعر، خاطره، مصاحبه و طنز ارائه شوند تا گسترهای متنوع از تجربههای هنری و روایتهای مردمی در این دوره از جشنواره حضور داشته باشد.
محورهای موضوعی
محورهای این بخش شامل موضوعاتی است که با زندگی روزمره، همدلی و اتحاد ملت و روایت فعالیتهای مردمی و فرهنگی مرتبط باشد. موضوعات عبارتند از:
چو ایران نباشد (روایت همدلی و اتحاد ملت قهرمان ایران)
پرواز ممنوع (روایت ناتوانی نظامی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی)
قهرمان خانه ما (روایت فعالیتهای پشتیبانی در ایام جنگ)
فرزندان ایران (روایت مراسمهای تشییع شهدای جنگ اخیر)
سیر جهانی (روایت همبستگی ملتهای مسلمان و آزادی خواهان)
علاقمندان میتوانند آثار خود را تا ۶ دیماه ۱۴۰۴ از طریق پیامرسانها به شناسه filmema۱۶ ارسال کنند و با برای کسب اطلاعات بیشتر، با شماره ۰۹۹۰۱۶۱۷۶۴۸ تماس بگیرند.