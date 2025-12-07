مدیرکل دفتر برنامه‌بودجه و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: ضوابط جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای واحد‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سید مهدی حسینی، مدیرکل دفتر برنامه‌بودجه و تنظیم مقررات سازمان، در برنامه رادیویی جزئیات ضوابط و شرایط جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک برای واحد‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی را تشریح کرد و گفت: این ابلاغیه با تاکید بر نیروگاه‌های زیر ۷ مگاوات که در شبکه توزیع نصب می‌شوند، دارای مزایای متعددی است:تضمین استمرار برق واحدها: صنایع با احداث نیروگاه تجدیدپذیر، با توجه به تعداد شیفت‌های کاری، می‌توانند بین ۴۰ تا ۸۰ درصد دیماند برق مصرفی خود را تامین کنند و از قطع برق در تابستان جلوگیری شود.

او افزود: فروش برق مازاد در بورس سبز، صنایع می‌توانند برق مازاد در دوره تابستان و کل برق در دوره غیرتابستانی را در تابلو بورس انرژی به فروش برسانند کنترل پذیری بار‌های مصرفی، در فیدر‌های عمومی، ۴۰ درصد توان از نیروگاه خورشیدی صنعتی تامین می‌شود و وزارت نیرو مابقی بار‌ها را مدیریت می‌کند تا قطعی برق برای صنایع رخ ندهد.

حسینی همچنین بیان کرد که تسریع در صدور مجوز‌های سه‌گانه اتصال به شبکه برای انعقاد قرارداد‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر، یکی دیگر از مزایای این مصوبه است در صورت بروز هرگونه اختلال فنی یا شبکه، صنعت برق موظف به پرداخت معادل برق به صنایعی است که نیروگاه احداث کرده‌اند.

رشد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور

او با اشاره به عملکرد دولت در توسعه انرژی پاک افزود: در دولت فعلی، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۱۱۶۰ مگاوات رسید و این میزان دو و یک‌دهم برابر ظرفیت ایجاد شده قبلی است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ظرفیت به ۵۰۰۰ مگاوات برسد.

ضرورت جهانی و الگوگیری ایران

مدیرکل دفتر برنامه‌بودجه و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در پایان گفت: احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در جهان دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. کشور‌هایی که زودتر وارد این مسیر شده‌اند، امروز از مزایای اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی آن بهره‌مند هستند و ایران نیز می‌تواند از این تجربه‌ها الگوبرداری کند.

برچسب ها: ساتبا ، تجدیدپذیر
خبرهای مرتبط
تسهیل استفاده از ذخیره‌سازها در منازل برای عموم مردم در دست اقدام است
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
ورود هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی صرفه‌جویی ۴۴ هزار متر مکعبی آب را در سال محقق می‌کند
تا تابستان سال آینده ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به ۱۱ هزار مگاوات می‌رسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۶ آذرماه
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
متقاضیان شرکت در حراج سکه مرکز مبادله برای واریز وجه تا ساعت ۲۳ فرصت دارند
تشدید فعالیت سامانه بارشی از اواسط هفته/ دمای هوا کاهش می یابد+ فیلم
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
آخرین اخبار
مهر تایید بر اعتبار و سلامت بانک گردشگری رشد ۹۱ درصدی کفایت سرمایه نسبت به دوره مشابه سال قبل
هوشمندسازی نظام مالیاتی؛ گامی بلند به سوی عدالت و شفافیت اقتصادی
تولید شاهین با موتور ۱.۵ لیتری توربوشارژ تا پایان سال
تشدید فعالیت سامانه بارشی از اواسط هفته/ دمای هوا کاهش می یابد+ فیلم
شفاف سازی اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
عملکرد ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید طی امسال از ۵۴ همت عبور کرد
مگاپروژه نوسازی گمرک کلید خورد
کاهش زمان بازپرداخت وام اشتغال خلاف قانون است
ترس از شکست مانع از تصمیم گیری درست بسیاری از مدیران شده است/ظرفیت فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۶ آذرماه
ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور وجود دارد / ۳۱ سامانه مدیریت صادرات و ورادات کالا را انجام می‌دهند+ فیلم
متقاضیان شرکت در حراج سکه مرکز مبادله برای واریز وجه تا ساعت ۲۳ فرصت دارند
حذف «امضاهای طلایی» و ضرورت «نهضت رفع مداخله» راهکار توسعه حمل‌ونقل کشور+ فیلم
یک ریال از ۲۰ همت کمک دولت به قطعه سازان پرداخت نشده است+ فیلم
بسیاری از ایرلاین‌ها تنها یک فروند هواپیما دارند که به تازگی مجوز تأسیس گرفته اند+فیلم
احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع و معادن، تضمین کننده پایداری برق و فرصت اقتصادی
اعمال سیاست‌های استاندارد ۱۲۲ گانه باعث عدم واردات اتوبوس های مسافری شد+ فیلم
افزایش بیش از ۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
صیدی: تجاری‌سازی مهم‌ترین گلوگاه مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان است
بستر تأمین برق مازاد بر الگوی مشترکان در بازار رقابتی فراهم می‌شود
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
احیای ترانزیت ایران همزمان با نوسازی ناوگان و تکمیل راه‌آهن چابهار و رشت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
لیست سیاه شرکت‌های مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی
۱۰۰۰ مدیر تازه نفس وارد بدنه دولت می‌شود
آب سه اداره پرمصرف دیگر تهران قطع می‌شود
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
ساخت ایران برای صنایع ایران: بررسی محصولات کمپرسور حسنی
پایان مالیات‌ستانی سلیقه‌ای با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی