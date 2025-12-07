باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - سید مهدی حسینی، مدیرکل دفتر برنامهبودجه و تنظیم مقررات سازمان، در برنامه رادیویی جزئیات ضوابط و شرایط جدید احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک برای واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی را تشریح کرد و گفت: این ابلاغیه با تاکید بر نیروگاههای زیر ۷ مگاوات که در شبکه توزیع نصب میشوند، دارای مزایای متعددی است:تضمین استمرار برق واحدها: صنایع با احداث نیروگاه تجدیدپذیر، با توجه به تعداد شیفتهای کاری، میتوانند بین ۴۰ تا ۸۰ درصد دیماند برق مصرفی خود را تامین کنند و از قطع برق در تابستان جلوگیری شود.
او افزود: فروش برق مازاد در بورس سبز، صنایع میتوانند برق مازاد در دوره تابستان و کل برق در دوره غیرتابستانی را در تابلو بورس انرژی به فروش برسانند کنترل پذیری بارهای مصرفی، در فیدرهای عمومی، ۴۰ درصد توان از نیروگاه خورشیدی صنعتی تامین میشود و وزارت نیرو مابقی بارها را مدیریت میکند تا قطعی برق برای صنایع رخ ندهد.
حسینی همچنین بیان کرد که تسریع در صدور مجوزهای سهگانه اتصال به شبکه برای انعقاد قراردادهای نیروگاههای تجدیدپذیر، یکی دیگر از مزایای این مصوبه است در صورت بروز هرگونه اختلال فنی یا شبکه، صنعت برق موظف به پرداخت معادل برق به صنایعی است که نیروگاه احداث کردهاند.
رشد ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور
او با اشاره به عملکرد دولت در توسعه انرژی پاک افزود: در دولت فعلی، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر به ۱۱۶۰ مگاوات رسید و این میزان دو و یکدهم برابر ظرفیت ایجاد شده قبلی است. پیشبینی میشود تا پایان سال ظرفیت به ۵۰۰۰ مگاوات برسد.
ضرورت جهانی و الگوگیری ایران
مدیرکل دفتر برنامهبودجه و تنظیم مقررات سازمان انرژیهای تجدیدپذیر در پایان گفت: احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در جهان دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. کشورهایی که زودتر وارد این مسیر شدهاند، امروز از مزایای اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی آن بهرهمند هستند و ایران نیز میتواند از این تجربهها الگوبرداری کند.