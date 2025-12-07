مشاور امنیت ملی کره جنوبی اعلام کرد سئول قصد ندارد تمرینات نظامی مشترک با ایالات متحده را برای اهداف مذاکره با کره شمالی تعدیل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سئول امنیت ملی کره جنوبی در یک کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه اعلام کرد که سئول قصد ندارد تمرینات نظامی مشترک خود با ایالات متحده را برای اهداف مذاکره با کره شمالی تعدیل کند.
وی سونگ-لاک، مشاور امنیت ملی کره جنوبی، گفت: «اگر بخواهیم گفتوگو را از سر بگیریم، باید در نظر بگیریم که از چه ابزارهایی میتوانیم استفاده کنیم. در حالی که گزینههای ممکن زیادی وجود دارد، ما به طور مستقیم استفاده از تمرینات مشترک کره و آمریکا را به عنوان یک ابزار در نظر نمیگیریم.» با این حال، وی اصرار داشت که سئول به تلاش برای صلح در شبهجزیره کره ادامه خواهد داد.
در همین حال، دولت کره جنوبی اعلام کرد که تیمهای ویژهای ایجاد خواهد کرد که مذاکرات سطح کارشناسی این کشور با واشنگتن در زمینههای مختلف از جمله زیردریاییهای هستهای، غنیسازی اورانیوم و سهم سئول از هزینههای دفاعی را پشتیبانی میکنند.
