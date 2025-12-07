سخنگوی مرکز مبادله گفت: بازه واریز وجه برای شرکت در حراج سکه مرکز مبادله، امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۳ است و پس از آن امکان پرداخت وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شروع جلسه حراج رأس سکه طلا ساعت ۱۲ فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه خواهد بود و نتایج ساعت ۱۶ همان روز دوشنبه اعلام می‌شود.

در ادامه او تأکید کرد: بازه واریز وجه برای شرکت در حراج سکه مرکز مبادله، امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۳ است و پس از آن امکان پرداخت وجود ندارد.

سخنگوی مرکز مبادله می‌گوید: حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی، پنج قطعه سکه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه تعیین شده است تمام اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می‌توانند در این حراج شرکت کنند.