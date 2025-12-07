باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اعظم(ص) و سالگرد ولادت حضرت زهرا(س)، «چهارمین همایش بزرگ سادات» روز پنجشنبه، بیستم آذرماه، در محل سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.
محمد ناظمی اردکانی رئیس ستاد برگزاری همایش گفت: شعار این دوره از همایش «سادات پرچمدار مبارزه با رژیم صهیونیستی و تاریخساز آینده» انتخاب شده و در آن سادات برگزیده از میان تشیع و تسنّن از سراسر کشور و نیز از سایر کشورهای جهان حضور خواهند داشت.
وی افزود: در مراسم علاوه بر برنامههای رسمی همایش، از مقام علامه سید محمدحسین طباطبایی، مفسر بزرگ قرآن (المیزان)، و جایگاه مرجعیت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی تجلیل و تکریم به عمل خواهد آمد.
رئیس ستاد برگزاری همایش بزرگ سادات بیان کرد: در این رویداد ۱۸ نفر از شخصیتها و چهرههای شاخص سادات از جمله رهبران حزبالله و انصارالله، دانشمندان شهید هستهای، استادان دانشگاه و حوزه، دانشمندان زن و همچنین «مادران نمونه» سادات مورد تقدیر قرار میگیرند. برنامههای علمی و تبلیغی همایش شامل تشکیل دو میز سخنرانی است که در آنها ظرفیت عظیم معنوی سادات در ایران و در عرصه بینالمللی بهصورت مبسوط مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
اردکانی افزود: امسال خانوادههای معزز شهدا و فرماندهان شهید جنگ ۱۲ روزه بهعنوان میهمان ویژه در همایش حضور خواهند داشت.