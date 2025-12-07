کنفدراسیون فوتبال آسیا از حضور هشت داور ایرانی در سی و سومین دوره بازی‌های المپیک جنوب شرق آسیا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سی و سومین دوره بازی‌های المپیک جنوب شرق آسیا از ۱۲ آذرماه به میزبانی تایلند در حال برگزاری است و کنفدراسیون فوتبال آسیا از ۸ داور ایرانی برای قضاوت در این رقابت‌ها دعوت کرد.

موعود بنیادی فرد و پیام حیدری به عنوان داور و علیرضا ایلدروم و فرهاد فرهادپور به عنوان کمک داور رقابت‌های فوتبال را که از ۱۲ تا ۲۷ آذر برگزار می‌شود را قضاوت می‌کنند.

همچنین علی احمدی و محمدجواد احتشام در رقابت‌های بخش مردان فوتسال که از ۲۴ تا ۲۸ آذر و زری فتحی و گلاره ناظمی برای رقابت‌های بخش بانوان فوتسال از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ آذر برگزار می‌شود، انتخاب شده‌اند.

این مسابقات تا روز جمعه ۲۸ آذرماه ادامه خواهد داشت.

منبع: فدراسیون فوتبال

برچسب ها: المپیک آسیا ، کنفدراسیون آسیا
