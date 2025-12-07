باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ناوچه اچ‌ام‌اس لنکستر (F۲۲۹) از ناوگان نیروی دریایی سلطنتی انگلیس به‌طور رسمی بازنشسته شد. این کشتی در سال‌های اخیر در خلیج فارس به عنوان بخشی از حضور دریایی دائمی انگلیس در منطقه فعالیت می‌کرد.

نیروی دریایی سلطنتی گزارش می‌دهد که این کشتی به انگلیس بازنخواهد گشت - مستقیماً در پایگاه دریایی در بحرین از رده خارج و منهدم خواهد شد.

به ادعای نیروی دریایی سلطنتی، در سال‌های پایانی خدمت، لنکستر نقش کلیدی در مأموریت انگلیس در خلیج فارس ایفا کرد، امنیت دریایی را تأمین نمود، آزادی کشتیرانی را تضمین کرد، با قاچاق مقابله نمود و مسیر‌های تجاری را محافظت کرد. این ناوچه اغلب در عملیات توقیف مواد مخدر مشارکت داشت و با شرکای ائتلافی برای کمک به حفظ ثبات در این منطقه استراتژیک همکاری می‌کرد.

تصمیم به خارج کردن این کشتی از خدمت پس از آن رخ داد که تلاش ها برای صدور گواهی خدمت بیشتر ناموفق ماند. بر اساس گزارش نیروی دریایی، وضعیت فنی شناور اجازه عبور از کانال سوئز و بازگشت امن به بنادر انگلیسی را نمی‌دهد، بنابراین فرماندهی تصمیم گرفت خدمت آن را در بحرین به پایان برساند، جایی که لنکستر آخرین دوره گشت‌زنی خود را تکمیل کرد.

خدمه کشتی پس از تکمیل تمامی مراحل به انگلیس بازخواهند گشت.

نیروی دریایی انگلیس گفته است که بازنشستگی لنکستر بر حضور انگلیس در منطقه تأثیری نخواهد داشت - خلیج فارس همچنان توسط کشتی‌های جدیدتر و پلتفرم‌های گشت‌زنی مدرن گشت زده خواهد شد.

اچ‌ام‌اس لنکستر در سال ۱۹۹۲ وارد خدمت شد و قدیمی‌ترین ناوچه عملیاتی از کلاس خود شد. این کشتی به مدت ۳۴ سال خدمت کرد، علیرغم اینکه ناوچه‌های تیپ ۲۳ در ابتدا برای عمر خدمتی حدود ۱۸ سال طراحی شده بودند.

در طول خدمت، لنکستر بیش از ۴۰۰۰ روز را در دریا گذراند، حدود ۸۱۶٬۰۰۰ مایل دریایی را پیمود و در ده‌ها عملیات بین‌المللی از کارائیب تا شمال اطلس و خاورمیانه شرکت کرد.

با وجود بازنشستگی اچ‌ام‌اس لنکستر، جایگزین مستقیمی برای آن در نیروی دریایی سلطنتی در سال‌های آینده انتظار نمی‌رود.

در حال حاضر، ناوچه‌های جدید تیپ ۲۶ (ساخته شده توسط BAE Systems) و تیپ ۳۱ (ساخته شده توسط Babcock) در حال ساخت برای نیروی دریایی سلطنتی هستند. بر اساس برنامه‌های فعلی، انتظار نمی‌رود اولین کشتی‌ها قبل از سال ۲۰۲۸ وارد خدمت شوند - با فرض اینکه برنامه ساخت با تأخیر مواجه نشود.

پس از آن، نیروی دریایی انتظار دارد سالانه یک ناوچه جدید دریافت کند. با این حال، با توجه به مسائل شناخته شده در بخش دفاعی، از جمله تأخیر‌های ناشی از کمبود بودجه، چالش‌های اداری و عوامل فنی، ممکن است این زمان‌بندی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

علاوه بر این، اچ‌ام‌اس لنکستر تنها یکی از چندین ناوچه تیپ ۲۳ است که در سال‌های اخیر بدون جایگزین فوری از رده خارج شده‌اند. بنابراین، حتی ورود یک ناوچه جدید نیز به عنوان جایگزین مستقیم لنکستر نخواهد بود.

پیشتر گزارش شد که وزارت دفاع انگلیس به‌طور رسمی از برنامه‌های مدرنیزه کردن ناوچه اچ‌ام‌اس آیرون دوک صرف‌نظر کرده و هزینه بیش از حد بالای ارتقای کشتی را دلیل اصلی آن عنوان کرده است.

منبع: میلیتارنی