نیروی دریایی سلطنتی انگلیس ناوچه اچ‌ام‌اس لنکستر را که به مدت سه دهه در خلیج فارس و سایر مناطق عملیاتی شده بود، به طور رسمی در بحرین بازنشسته و منهدم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ناوچه اچ‌ام‌اس لنکستر (F۲۲۹) از ناوگان نیروی دریایی سلطنتی انگلیس به‌طور رسمی بازنشسته شد. این کشتی در سال‌های اخیر در خلیج فارس به عنوان بخشی از حضور دریایی دائمی انگلیس در منطقه فعالیت می‌کرد.

نیروی دریایی سلطنتی گزارش می‌دهد که این کشتی به انگلیس بازنخواهد گشت - مستقیماً در پایگاه دریایی در بحرین از رده خارج و منهدم خواهد شد.

به ادعای نیروی دریایی سلطنتی، در سال‌های پایانی خدمت، لنکستر نقش کلیدی در مأموریت انگلیس در خلیج فارس ایفا کرد، امنیت دریایی را تأمین نمود، آزادی کشتیرانی را تضمین کرد، با قاچاق مقابله نمود و مسیر‌های تجاری را محافظت کرد. این ناوچه اغلب در عملیات توقیف مواد مخدر مشارکت داشت و با شرکای ائتلافی برای کمک به حفظ ثبات در این منطقه استراتژیک همکاری می‌کرد.

تصمیم به خارج کردن این کشتی از خدمت پس از آن رخ داد که تلاش ها برای صدور گواهی خدمت بیشتر ناموفق ماند. بر اساس گزارش نیروی دریایی، وضعیت فنی شناور اجازه عبور از کانال سوئز و بازگشت امن به بنادر انگلیسی را نمی‌دهد، بنابراین فرماندهی تصمیم گرفت خدمت آن را در بحرین به پایان برساند، جایی که لنکستر آخرین دوره گشت‌زنی خود را تکمیل کرد.

خدمه کشتی پس از تکمیل تمامی مراحل به انگلیس بازخواهند گشت.

نیروی دریایی انگلیس گفته است که بازنشستگی لنکستر بر حضور انگلیس در منطقه تأثیری نخواهد داشت - خلیج فارس همچنان توسط کشتی‌های جدیدتر و پلتفرم‌های گشت‌زنی مدرن گشت زده خواهد شد.

اچ‌ام‌اس لنکستر در سال ۱۹۹۲ وارد خدمت شد و قدیمی‌ترین ناوچه عملیاتی از کلاس خود شد. این کشتی به مدت ۳۴ سال خدمت کرد، علیرغم اینکه ناوچه‌های تیپ ۲۳ در ابتدا برای عمر خدمتی حدود ۱۸ سال طراحی شده بودند.

در طول خدمت، لنکستر بیش از ۴۰۰۰ روز را در دریا گذراند، حدود ۸۱۶٬۰۰۰ مایل دریایی را پیمود و در ده‌ها عملیات بین‌المللی از کارائیب تا شمال اطلس و خاورمیانه شرکت کرد.

با وجود بازنشستگی اچ‌ام‌اس لنکستر، جایگزین مستقیمی برای آن در نیروی دریایی سلطنتی در سال‌های آینده انتظار نمی‌رود.

در حال حاضر، ناوچه‌های جدید تیپ ۲۶ (ساخته شده توسط BAE Systems) و تیپ ۳۱ (ساخته شده توسط Babcock) در حال ساخت برای نیروی دریایی سلطنتی هستند. بر اساس برنامه‌های فعلی، انتظار نمی‌رود اولین کشتی‌ها قبل از سال ۲۰۲۸ وارد خدمت شوند - با فرض اینکه برنامه ساخت با تأخیر مواجه نشود.

پس از آن، نیروی دریایی انتظار دارد سالانه یک ناوچه جدید دریافت کند. با این حال، با توجه به مسائل شناخته شده در بخش دفاعی، از جمله تأخیر‌های ناشی از کمبود بودجه، چالش‌های اداری و عوامل فنی، ممکن است این زمان‌بندی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

علاوه بر این، اچ‌ام‌اس لنکستر تنها یکی از چندین ناوچه تیپ ۲۳ است که در سال‌های اخیر بدون جایگزین فوری از رده خارج شده‌اند. بنابراین، حتی ورود یک ناوچه جدید نیز به عنوان جایگزین مستقیم لنکستر نخواهد بود.

پیشتر گزارش شد که وزارت دفاع انگلیس به‌طور رسمی از برنامه‌های مدرنیزه کردن ناوچه اچ‌ام‌اس آیرون دوک صرف‌نظر کرده و هزینه بیش از حد بالای ارتقای کشتی را دلیل اصلی آن عنوان کرده است.

منبع: میلیتارنی

برچسب ها: نیروی دریایی انگلیس ، بحرین ، لنکستر
خبرهای مرتبط
سان: نیروی دریایی انگلیس یک نهنگ را با شهپاد‌های روسیه اشتباه گرفت
ناتوانی انگلیس در استفاده از ناو هواپیمابر پرینس آو ولز
هدف قرار گرفتن یک کشتی در سواحل یمن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
فرش قرمز دهلی برای مسکو
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
کودتای نظامی در بنین شکست خورد
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
شرط دمشق برای امضای توافقنامه امنیتی با اسرائیل
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
آخرین اخبار
سازمان ملل در حال بررسی ایجاد یک نیروی حافظ صلح جدید در جنوب لبنان است
فعالان آلمانی در محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند
نتانیاهو و ترامپ اوایل دی ماه دیدار می‌کنند
روسیه از آمریکا خواست از تشدید درگیری با ونزوئلا خودداری کند
اتحادیه آفریقا حملات پهپادی مرگبار در سودان را محکوم کرد
کودتای نظامی در بنین شکست خورد
شرط دمشق برای امضای توافقنامه امنیتی با اسرائیل
ناوچه اچ‌ام‌اس لنکستر انگلیس پس از ۳۴ سال بازنشسته شد
چین از ژاپن خواست تا از اتهام‌زنی به نیروی دریایی این کشور دست بردارد
کره جنوبی: تمرینات نظامی مشترک با آمریکا «ابزار مذاکره» با کره شمالی نیست
نظامیان قدرت را در کشور آفریقایی بنین به دست گرفتند
تغییر استراتژی واشنگتن و پکن: پذیرش تلویحی کره شمالی هسته‌ای و نگرانی سئول
نخست وزیر قطر: ترامپ پس از حمله اسرائیل به حماس در دوحه مستاصل شده بود
سیل و رانش زمین در آسیا جان بیش از ۱۷۰۰ نفر را گرفت
وزیر خارجه نروژ: حاکمیت آینده غزه باید فلسطینی باشد
ژاپن: جنگنده‌های چینی رادار خود را به سمت هواپیما‌های نظامی ژاپنی هدایت می‌کنند
اسرائیل در ماه نوامبر مرتکب ۵۷ مورد حمله علیه خبرنگاران فلسطینی شده است
جلسه محرمانه نتانیاهو با تونی بلر درباره برنامه‌های «روز پسین» غزه
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
وزارت دفاع ونزوئلا: ۵۶۰۰ سرباز جدید برای خدمت به ارتش سوگند یاد کردند
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
روسیه پرواز‌ها در دو فرودگاه جنوبی را محدود کرد/سرنگونی ۷۷ پهپاد اوکراینی در ۲۴ ساعت
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
استقبال کرملین از تغییر استراتژی امنیت ملی آمریکا
فرش قرمز دهلی برای مسکو
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
آکسیوس: مکالمه زلنسکی با فرستادگان ترامپ طولانی و درباره مسائل ارضی بود