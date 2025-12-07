\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u06af\u0644\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0646\u0648\u0622\u0648\u0631\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0641\u0636\u0627\u06cc \u06a9\u0633\u0628 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u060c \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648 \u062f\u0631\u0622\u0645\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0646\u06cc\u0632 \u06af\u0627\u0645 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0