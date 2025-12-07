مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان از ترانزیت ۸۵۰ هزار تن کالا از مرزهای گیلان خبرداد.‌

 باشگاه خبرنگاران جوان _ فریبرز مرادی در تشریح آخرین وضعیت بخش حمل و نقل استان طی هشت‌ ماهه سال جاری اعلام کرد: تمامی واردات استان از طریق مرز زمینی آستارا انجام می‌شود و در هشت‌ماهه امسال، ۹۳ هزار و ۵۳۴ تن کالا از طریق ناوگان جاده‌ای وارد کشور شده است. 

وی با اشاره به صادرات کالا از استان گفت:در این مدت ، ۸۳۴ هزار و ۹۹۶ تن کالا از مرزهای جاده‌ ای استان صادر شده که همه آنها از مرز آستارا صورت گرفته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش۲ درصدی داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان درباره وضعیت ترانزیت کالا اظهار کرد:در مجموع ۸۵۰ و ۶۸۹ تن کالا طی هشت ماهه امسال از استان ترانزیت شده است.

وی تصریح کرد:همچنین۶۳۶ هزار و ۳۸ تن از کالاهای ترانزیتی از مرزهای استان وارد و ۲۱۴ هزار و ۶۵۱ تن از کالاهای ترانزیتی از مرزهای استان خارج شده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان درباره آمار کامیون‌های ورودی و خروجی به استان بیان کرد:طی هشت‌ماهه سال جاری ، ۳۴ هزار و ۲۷۹ دستگاه کامیون وارد مرز آستارا شده و ۵۶ هزار و ۹۵ دستگاه از این مرز خارج شده‌اند.

لازم به ذکر است؛در حال حاضر ۱۳ شرکت حمل و نقل بین‌المللی کالا، یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی مسافر و ۱۹۰ نمایندگی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا در استان فعال هستند و خدمات‌رسانی می‌کنند.

