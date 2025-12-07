باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل ایدرو، امروز در آئین افتتاح طرح ملی شناسایی و پرورش مدیران که با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران بخشهای مختلف صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی در این دورهها، محول کردن پروژههای مشخص به شرکتکنندگان است؛ پروژههایی که در بسیاری موارد مستقیماً به حوزه پایاننامه و مسیر پژوهشی آنان نیز مرتبط میشود و میتواند به توسعه تخصصی و حرفهای آنان کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت نگهداشت استعدادها افزود: در این طرح تلاش شده است مسئولیتهایی تعریف شود که علاوه بر ایجاد چالش، زمینه ارتقای شغلی، افزایش توانمندی و تقویت مهارتهای تخصصی افراد را فراهم کند. شرکتهای بزرگ دنیا نظیر مایکروسافت نیز این الگو را با موفقیت دنبال کردهاند و ما نیز باید از این تجربیات بهره ببریم.
مقیمی با اشاره به اینکه یادگیری در کنار انجام مأموریتهای واقعی سازمان از اصول مهم این طرح است، گفت: شرکتکنندگان باید مهارتهای بهدستآمده را مستقیماً به مأموریتها و نیازهای شرکت و سازمان خود گره بزنند. انتظار داریم خروجی این دورهها حل دستکم ۲۰۰ مسئله مهم و چالشی در بخش صنعت، معدن و تجارت باشد؛ مسائلی که بر اساس نیازسنجیهای دقیق شناسایی شدهاند.
رئیس هیئت عامل ایدرو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فرهنگ یادگیری از شکست اشاره کرد و افزود: در کشور ما معمولاً شکستها پنهان میشوند، در حالی که تحلیل درست شکستها یکی از کارآمدترین روشهای یادگیری در دنیاست.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: اگر فضای مناسب برای بررسی دلایل شکست فراهم شود، افراد میتوانند نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و از آن درس بگیرند. ترس از شکست مانع تصمیمگیری بسیاری از مدیران شده است و این چرخه باید اصلاح شود.
او همچنین بر پایش مستمر روند حضور، مشارکت و یادگیری شرکتکنندگان تأکید کرد و گفت: اساتیدی که از ابتدای کار با ما همراه بودند، امروز به سطحی از مهارت رسیدهاند که میتوانند در دورههای آینده به عنوان مدرس حضور یابند. این موضوع نشان میدهد فعالیتها باید دائماً رصد و ارزیابی شوند تا کیفیت آموزشی حفظ و بهروزرسانی گردد.
مقیمی با اشاره به هدفگذاری کلان این طرح عنوان کرد: هدف اصلی بر اساس تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیسجمهور و مقام معظم رهبری، تربیت تعداد قابل توجهی از مدیران توانمند داخلی است. با همت جمعی میتوانیم تعداد شرکتکنندگان را به سرعت به هدف اصلی یعنی هزار نفر نزدیک کنیم.
وی در پایان ضمن قدردانی از اساتید، مدیران ارشد شرکتها و تمامی دستاندرکاران اجرایی دوره گفت: پشتیبانی مدیران، همراهی دانشگاهها و انگیزه بالای دانشپذیران، زمینه تحقق اهداف وزارت را فراهم خواهد کرد. امیدواریم با استفاده از تجارب مشترک، در مسیر توسعه صنعت و معدن کشور گامهای مؤثری برداریم.
در ادامه این برنامه سید عباس حسینی مشاور وزیر صمت افزود: صنعت امروز با چالشهای جدی در حوزه انرژی، هزینهها و محدودیتها روبرو است، اما بدون تولید، اشتغال، پول و صادرات و ارز پایدار نخواهد بود.یکی از نتایج عدم تولید، مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی است که با افزایش تولید قابل حل هستند.
مشاور وزیر صمت و مدیرکل حوزه وزارتی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افتتاح پروژه انتقال آب دریا به فولاد گفت: ظرفیت فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن رسیده و نیاز است برای افزایش راندمان تولید چارچوب اقتصادی در حوزه زیرساخت ها و مسئولیتهای اجتماعی شرکتها تقویت شود تا هزینهها و اهداف به صورت هدفمند صرف شوند.
وی افزود: هزینه مسئولیت های اجتماعی باید صرف توسعه زیرساختها شود نه صرف مسائلی که حاشیهای هستند و اصل نیستند.
حسینی با بیان اینکه در حوزه حکمرانی و فناوری، اقدامات مربوط به هوشمندسازی دادهها و بهبود کیفیت خودرو انجام شده است گفت: از جمله افتتاح مرکز کارخانه و تضمین کیفیت خودرو صورت گرفته است اجرای این پروژهها نیازمند نیروی انسانی ماهر، متخصص و متعهد است.
وی ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال گذشته بر اهمیت تربیت مدیران کارآمد تأکید کردند و در نتیجه، برنامهای برای تربیت و پرورش هزار مدیر در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که از طریق سازمان مدیریت صنعتی پیگیری میشود.
مشاور وزیر صمت و مدیرکل حوزه وزارتی صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: این دورهها شامل آموزش تجربیات مدیران موفق ملی و بنگاهی است و هدف آن ارتقاء بهرهوری و توسعه سازمانی است.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه معدن، سهم این بخش در تجارت ۲۳ درصد است گفت: برای توسعه آن نیازمند ساخت زیرساختها و بهرهوری هستیم.تربیت مدیر متخصص در حوزه معدن و تجارت منجر به بهره وری از ظرفیت ها می شود.
وی با بیان اینکه برنامهریزی برای تربیت مدیران در بخشهای مختلف صورت گرفته است گفت: به طوری که از مجموع هزار نفر، مدیرانی در حوزه اجرایی، در حوزه تجارت، در معدن و صنعت انتخاب میشوند. این نظام آموزشی با هدف تربیت مدیران برتر و بهرهمند کردن صنعت کشور از بهترین نیروها طراحی شده است.
مشاور وزیر صمت و مدیرکل حوزه وزارتی صنعت، معدن و تجارت ابراز کرد: درصدد هستیم در پایان دولت، هزار مدیر توانمند و متخصص تربیت و آماده خدمت باشند. این مدیران باید بتوانند کشور را از وضعیت فعلی خارج و به جایگاههای بالاتر در اقتصاد و صنعت برسانند.اولین دوره این برنامه در ۶ ماه آینده به پایان برسد و نتایج آن در توسعه صنعت و اقتصاد کشور ملموس باشد.