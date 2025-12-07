فرمانده کل سپاه پاسداران روایتی تازه از حمله موشکی به پایگاه آمریکایی العدید در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور امروز یکشنبه ۱۶ آذر در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ضمن تبریک این روز به دانشجویان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به تحلیل وقایع اخیر و پیروزی جبهه مقاومت در نبرد ۱۲ روزه پرداخت.
شکست راهبرد جنگ ترکیبی و فروپاشی محاسبات دشمن
وی با اشاره به طرحریزی پیچیده دشمن اظهار کرد: دشمن با آغاز جنگ سخت ۱۲ روزه، در پی تبدیل آن به یک جنگ ترکیبی تمامعیار بود. برآورد آنها این بود که با بمباران مواضع حساس، مراکز موشکی و فرماندهی، همزمان عناصر تروریست و تجزیهطلب را در مرزها فعال کرده و در داخل کشور نیز آشوب و بلوا ایجاد کنند.
فرمانده کل سپاه افزود: دشمن تصور میکرد با هدف قرار دادن چهار فرمانده ارشد ما، شهیدان سلامی، رشید، باقری و حاجیزاده، شیرازه فرماندهی و میدان عملیاتی ما دچار فروپاشی خواهد شد، اما این یک خطای محاسباتی بزرگ بود.
ترمیم فوری ساختار فرماندهی با درایت رهبری
سرلشکر پاکپور با تشریح وضعیت ساعات اولیه جنگ تصریح کرد: دشمن انتظار داشت با شهادت فرماندهان، سیستم مدیریت جنگ از هم بپاشد، اما با درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب، بلافاصله جانشینان به کار گمارده شدند و ساختار فرماندهی ترمیم شد.
وی با ذکر خاطرهای از آن ایام گفت: زمانی که مسئولیت فرماندهی کل سپاه به بنده ابلاغ شد، پیش از آن گرچه در نیروی زمینی فعالیت میکردم، اما به جهت ضرورت هماهنگیها با سردار موسوی، فرمانده هوافضا، در ارتباط بودم و از میزان آمادگی آن بخش و سایر یگانها سؤال میکردم. بهخوبی مشاهده میکردم که آمادگیها در حوزه هوافضا و دیگر بخشهای عملیاتی کاملاً صددرصدی است. به همین دلیل، به محض آنکه فرماندهی کل سپاه به اینجانب ابلاغ شد و دستور آغاز عملیات صادر گردید، تنها دو تا سه ساعت پس از دریافت حکم، عملیاتهای سنگین، کوبنده و مقابلهای بلافاصله آغاز شد.
شلیک ۱۴ موشک به پایگاه العدید و درخواست پایان جنگ
فرمانده کل سپاه به واکنش قاطع ایران به تجاوزات اشاره کرد و گفت: در روزهای پایانی جنگ، پس از آنکه دشمن گستاخی را از حد گذراند، تصمیم گرفتیم به تعداد بمبهای آنها پاسخ دهیم. در شب آخر، پایگاه هوایی العدید در قطر که مهمترین پایگاه آمریکاییها در منطقه است، هدف ۱۴ فروند موشک قرار گرفت.
سرلشکر پاکپور افزود: پس از این عملیات سنگین، آمریکاییها پیام دادند که «اگر شما نزنید، ما هم دیگر نمیزنیم» و در نهایت در روز دوازدهم، دشمن که توان تابآوری در برابر ضربات موشکی و انسجام ملی ما را نداشت، درخواست آتشبس داد.
چهار رکن پیروزی در نبرد ۱۲ روزه
وی، چهار عامل را دلیل اصلی پیروزی در این نبرد دانست و عنوان کرد: اول؛ عنایت الهی که رکن اصلی موفقیت ما بود. سپس حکمت و درایت رهبر معظم انقلاب ایشان با آرامشی مثالزدنی، همزمان جنگ و کشور را مدیریت کردند. سوم انسجام بینظیر مردم، اتحادی مقدس که تمام اقشار جامعه را فارغ از گرایشهای سیاسی در برابر دشمن یکپارچه کرد و در آخر، تداوم آتش و تابآوری رزمندگان، با وجود فشارهای سنگین، پاسخهای موشکی ایران لحظهای قطع نشد و حجم آتش در روزهای آخر افزایش یافت.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما هماکنون در وضعیت قطع درگیری هستیم، تصریح کرد: قطعاً دشمن میداند که اگر خدای نخواسته بخواهند اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام دهند، حتماً پاسخی سختتر و کوبندهتر از دوره قبل خواهند گرفت و آنها در برآوردهای خود به این موضوع رسیدهاند که هیچ اقدامی انجام نمیدهند.
سرلشکر پاکپور افزود: در این شرایط ما باید آمادگی خودمان را حفظ کنیم و حتماً باید بدانیم دشمن نیز در مدتی که از جنگ گذشته، در حال برطرف کردن ضعفهای خود است و ما هم باید علاوه بر برطرف کردن ضعفهای خود بررسی کنیم که دشمن در جهت ضعفهای خود چهکارهایی میخواهد انجام دهد، همچنین باید درخصوص تکنولوژی و در زمینه تکنیک و تاکتیک فکر کنیم و دانشگاه امام حسین(ع) در این زمینه میتواند خیلی تأثیرگذار باشد.
لزوم تمرکز دانشگاهها بر پدافند هوایی و فناوریهای پنهانکار
وی با تاکید بر اینکه جنگ اخیر جنگ تکنولوژی و هوش مصنوعی بود، خطاب به دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع) گفت: ما در میدان نبرد با تکنولوژی روز دنیا، آمریکا و اروپا طرف بودیم. امروز نیاز میدان ما تمرکز بر مباحث پدافند هوایی و فناوریهای پنهانکاری است.
فرمانده کل سپاه تاکید کرد: اگر بتوانیم تسلیحات و موشکهایمان را به فناوریهای نوین مجهز کنیم، ضریب عبور از سپرهای دفاعی دشمن به شدت افزایش مییابد. دانشگاه امام حسین (ع) باید با ایجاد تنیدگی میان نیاز میدان و تحقیقات علمی، این خلاءها را پر کند.
سرلشکر پاکپور ضمن تجلیل از مقام شامخ فرماندهان شهید این نبرد، یادآور شد: ما به عنوان سربازان نظام تا آخرین قطره خون پای امنیت کشور و راه شهدا ایستادهایم و دشمن بداند که اکنون با شناسایی ضعفها و ارتقای توانمندیها، هرگونه خطای مجدد با پاسخی به مراتب کوبندهتر مواجه خواهد شد.
در پایان این مراسم از خانواده شهدای دانشجو و دانشجویان ممتاز دانشگاه تجلیل بهعمل آمد و همچنین با دانشجویان دختر و پسر عکس یادگاری گرفته شد.
منبع: سپاه نیوز