مدیرعامل OpenAI با یک طرح بلندپروازانه به دنبال یافتن راهی به فضا برای آینده هوش مصنوعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در تحولی جدید که منعکس کننده گسترش استراتژیک OpenAI است، گزارش‌ها حاکی از آن است که سام آلتمن، مدیرعامل، در حال بررسی برنامه‌های بلندپروازانه برای ورود به بخش فضایی است.

طرح آلتمن شامل ساخت یا خرید شرکت موشکی خود است، اقدامی که می‌تواند او را در رقابت مستقیم با ایلان ماسک و SpaceX قرار دهد. طبق گزارش وال استریت ژورنال، آلتمن تابستان گذشته مذاکرات اکتشافی را با چندین استارتاپ موشکی، به ویژه StokeSpace، آغاز کرد و در مورد امکان سرمایه‌گذاری میلیارد‌ها دلار برای خرید سهام کنترلی در یکی از این شرکت‌ها بحث کرد.

هدف این طرح استفاده از موشک‌ها برای قرار دادن مراکز داده پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی در مدار زمین است تا تقاضای پیش‌بینی‌شده برای انرژی و محاسبات را که ممکن است از ظرفیت سیاره فراتر رود، برآورده کند.

این اقدام ناشی از تاریخچه پیچیده بین آلتمن و ماسک است. این دو نفر OpenAI را در سال ۲۰۱۵ تأسیس کردند و در سال ۲۰۱۸ به دلیل اختلاف نظر در مورد مدیریت شرکت و استراتژی تأمین مالی از هم جدا شدند. رقابت بین آنها پس از موفقیت ChatGPT در سال ۲۰۲۲ به طور علنی تشدید شد و باعث شد ماسک شرکت هوش مصنوعی خود، xAI، را راه‌اندازی و چت‌بات Grok را منتشر کند.

اگرچه پروژه فضایی آلتمن هنوز در مراحل اولیه خود است و طبق گزارش‌ها متوقف شده است، اما نشان‌دهنده چشم‌انداز بلندمدت اوست. آلتمن در مصاحبه قبلی خود، امکان‌سنجی یک شرکت موشکی را زیر سوال برد و ابراز عقیده کرد که نیاز‌های انرژی آینده بشریت از ظرفیت زمین فراتر خواهد رفت و حرکت به فضا را ضروری می‌کند.

این جاه‌طلبی‌های خارجی در زمانی رخ می‌دهد که OpenAI با چالش‌های داخلی قابل توجهی رو‌به‌رو است. آلتمن اخیراً به دلیل نگرانی در مورد رقابت‌پذیری خود در برابر رقبایی مانند گوگل جمینی، "هشدار قرمز" را در داخل شرکت اعلام کرد. ماه گذشته، گوگل آخرین نسخه مدل هوش مصنوعی خود، جمینی ۳، را منتشر کرد که در طیف وسیعی از آزمایش‌های بنچمارک از ChatGPT بهتر عمل کرد.

در حالی که آلتمن علناً به خاطر این دستاورد به گوگل تبریک گفت، در داخل شرکت اذعان کرد که شرکتش "عقب مانده و باید سریعاً اقدام کند" تا جایگاه پیشرو خود را بازیابد. بنابراین، به نظر می‌رسد آلتمن در دو نبرد موازی می‌جنگد: یک کمپین خارجی جاه‌طلبانه در فضا علیه یک رقیب دیرینه، و یک نبرد داخلی فوری در زمین برای حفظ سلطه خود در رقابت رو به رشد هوش مصنوعی.

منبع: ایندیپندنت

برچسب ها: سام آلتمن ، هوش مصنوعی ، فضا ، چت جی پی تی
