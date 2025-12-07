باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اتحادیه آفریقا روز یکشنبه حملات پهپادی شبهنظامیان را که دهها نفر از جمله کودکان را در جنوب سودان به کشتن داد، به شدت مورد انتقاد قرار داد و «جنایتهای مکرر و فزاینده علیه غیرنظامیان» را محکوم کرد.
«عصامالدین السید»، رئیس واحد اداری کلوگی، به خبرگزاری فرانسه گفت که حمله روز پنجشنبه به شهر کلوگی که تحت کنترل ارتش است، شامل سه حمله بود: «ابتدا یک مهدکودک، سپس یک بیمارستان و بار سوم زمانی که مردم سعی در نجات کودکان داشتند.»
او این حمله را به نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) و متحد آنها، جنبش آزادیبخش خلق سودان-شمال به رهبری عبدالعزیز الحلو (SPLM-N) که بخش عمدهای از کوردوفان جنوبی و بخشهایی از ایالت نیل آبی را کنترل میکند، نسبت داد.
از آوریل ۲۰۲۳، ارتش و نیروهای شبهنظامی RSF درگیر بودهاند که دهها هزار نفر را کشته و نزدیک به ۱۲ میلیون نفر را آواره کرده است.
تأیید مستقل در منطقه کوردوفان به دلیل مشکلات ارتباطی، دسترسی محدود و ناامنی جاری همچنان دشوار است.
در بیانیهای که در پلتفرم ایکس به اشتراک گذاشته شد، «محمود یوسف»، رئیس اتحادیه آفریقا، گفت که از «جنایتهای مکرر و فزاینده علیه غیرنظامیان در منطقه حیرتزده شده است.»
این بیانیه گفت که او «به شدیدترین شکل ممکن حملات گزارششده هولناک» در کلوگی را محکوم میکند که به گزارشها «بیش از ۱۰۰ غیرنظامی از جمله دهها زن و کودک در یک پیشدبستانی» را کشته است.
این بیانیه افزود که او «از گزارشهای مربوط به ادامه بمباران هوایی، حملات پهپادی و یورش به زیرساختهای حیاتی غیرنظامی از جمله بیمارستانها و مدارس عمیقاً نگران است.»
یوسف همچنین خواستار آتشبس فوری شد و بر دسترسی «بدون مانع» بشردوستانه تأکید کرد.
منبع: خبرگزاری فرانسه