اتحادیه آفریقا حملات پهپادی روز پنجشنبه در جنوب سودان را که به گزارش‌ها ده‌ها غیرنظامی از جمله کودکان را کشته، به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  اتحادیه آفریقا روز یکشنبه حملات پهپادی شبه‌نظامیان را که ده‌ها نفر از جمله کودکان را در جنوب سودان به کشتن داد، به شدت مورد انتقاد قرار داد و «جنایت‌های مکرر و فزاینده علیه غیرنظامیان» را محکوم کرد.

«عصام‌الدین السید»، رئیس واحد اداری کلوگی، به خبرگزاری فرانسه گفت که حمله روز پنجشنبه به شهر کلوگی که تحت کنترل ارتش است، شامل سه حمله بود: «ابتدا یک مهدکودک، سپس یک بیمارستان و بار سوم زمانی که مردم سعی در نجات کودکان داشتند.»

او این حمله را به نیرو‌های پشتیبانی سریع (RSF) و متحد آنها، جنبش آزادی‌بخش خلق سودان-شمال به رهبری عبدالعزیز الحلو (SPLM-N) که بخش عمده‌ای از کوردوفان جنوبی و بخش‌هایی از ایالت نیل آبی را کنترل می‌کند، نسبت داد.

از آوریل ۲۰۲۳، ارتش و نیرو‌های شبه‌نظامی RSF درگیر بوده‌اند که ده‌ها هزار نفر را کشته و نزدیک به ۱۲ میلیون نفر را آواره کرده است.

تأیید مستقل در منطقه کوردوفان به دلیل مشکلات ارتباطی، دسترسی محدود و ناامنی جاری همچنان دشوار است.

در بیانیه‌ای که در پلتفرم ایکس به اشتراک گذاشته شد، «محمود یوسف»، رئیس اتحادیه آفریقا، گفت که از «جنایت‌های مکرر و فزاینده علیه غیرنظامیان در منطقه حیرت‌زده شده است.»

این بیانیه گفت که او «به شدیدترین شکل ممکن حملات گزارش‌شده هولناک» در کلوگی را محکوم می‌کند که به گزارش‌ها «بیش از ۱۰۰ غیرنظامی از جمله ده‌ها زن و کودک در یک پیش‌دبستانی» را کشته است.

این بیانیه افزود که او «از گزارش‌های مربوط به ادامه بمباران هوایی، حملات پهپادی و یورش به زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی از جمله بیمارستان‌ها و مدارس عمیقاً نگران است.»

یوسف همچنین خواستار آتش‌بس فوری شد و بر دسترسی «بدون مانع» بشردوستانه تأکید کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: اتحادیه آفریقا ، سودان
خبرهای مرتبط
حمله پهپادی در سودان جان ۷۹ غیرنظامی از جمله ۴۳ کودک را گرفت
سازمان ملل: بیش از ۱۰۰۰ سودانی در پی تشدید ناامنی در کردفان جنوبی آواره شدند
اکثریت قریب به اتفاق مردم در پایتخت سودان با کمبود غذا مواجه هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
فرش قرمز دهلی برای مسکو
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
سیل و رانش زمین در آسیا جان بیش از ۱۷۰۰ نفر را گرفت
اسرائیل در ماه نوامبر مرتکب ۵۷ مورد حمله علیه خبرنگاران فلسطینی شده است
آخرین اخبار
روسیه از آمریکا خواست از تشدید درگیری با ونزوئلا خودداری کند
اتحادیه آفریقا حملات پهپادی مرگبار در سودان را محکوم کرد
کودتای نظامی در بنین شکست خورد
شرط دمشق برای امضای توافقنامه امنیتی با اسرائیل
ناوچه اچ‌ام‌اس لنکستر انگلیس پس از ۳۴ سال بازنشسته شد
چین از ژاپن خواست تا از اتهام‌زنی به نیروی دریایی این کشور دست بردارد
کره جنوبی: تمرینات نظامی مشترک با آمریکا «ابزار مذاکره» با کره شمالی نیست
نظامیان قدرت را در کشور آفریقایی بنین به دست گرفتند
تغییر استراتژی واشنگتن و پکن: پذیرش تلویحی کره شمالی هسته‌ای و نگرانی سئول
نخست وزیر قطر: ترامپ پس از حمله اسرائیل به حماس در دوحه مستاصل شده بود
سیل و رانش زمین در آسیا جان بیش از ۱۷۰۰ نفر را گرفت
وزیر خارجه نروژ: حاکمیت آینده غزه باید فلسطینی باشد
ژاپن: جنگنده‌های چینی رادار خود را به سمت هواپیما‌های نظامی ژاپنی هدایت می‌کنند
اسرائیل در ماه نوامبر مرتکب ۵۷ مورد حمله علیه خبرنگاران فلسطینی شده است
جلسه محرمانه نتانیاهو با تونی بلر درباره برنامه‌های «روز پسین» غزه
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
وزارت دفاع ونزوئلا: ۵۶۰۰ سرباز جدید برای خدمت به ارتش سوگند یاد کردند
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
روسیه پرواز‌ها در دو فرودگاه جنوبی را محدود کرد/سرنگونی ۷۷ پهپاد اوکراینی در ۲۴ ساعت
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
استقبال کرملین از تغییر استراتژی امنیت ملی آمریکا
فرش قرمز دهلی برای مسکو
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
آکسیوس: مکالمه زلنسکی با فرستادگان ترامپ طولانی و درباره مسائل ارضی بود
وزیر کشور آلمان: مرحله دوم آتش‌بس غزه باید آغاز شود
نروژ خواستار استقرار سریع نیرو‌های بین‌المللی در غزه شد
زلنسکی: با آمریکا درباره ساختار مذاکرات توافق کردیم