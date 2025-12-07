ادامه رنج کودکان غزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u06cc\u0644\u06cc\u067e \u0644\u0627\u0632\u0627\u0631\u06cc\u0646\u06cc \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u0631 \u06a9\u0644 \u0622\u0698\u0627\u0646\u0633 \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0644 \u0627\u0630\u0639\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u06a9\u0645\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc\u060c \u062f\u0627\u0631\u0648 \u0648 \u0648\u0627\u06a9\u0633\u0646 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0628\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u062c \u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u0686\u0627\u0646\u0647 \u0632\u0646\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n