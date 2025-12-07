باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ادامه رنج کودکان غزه + فیلم

به گفته کمیسر کل آژانس امداد سازمان ملل بیش از ۲ میلیون نفر در نوار غزه که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند همچنان در معرض مجازات جمعی قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلیپ لازارینی کمیسر کل آژانس امداد سازمان ملل اذعان کرده است که کمک‌های انسانی، دارو و واکسن کودکان در غزه به ابزاری برای باج گیری و چانه زنی سیاسی تبدیل شده است.

 

