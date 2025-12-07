مجلس تصویب کرد سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های اکتشافات تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مصوب شرکت‌ها منظور شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) در ادامه بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی با پیشنهاد مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی برای اصلاح کل در ماده ۳ این طرح موافقت کردند.

پیشنهاد اصلاح کل در ماده ۳ این طرح به شرح زیر است:

اعتبارات تهاتری و جمعی - خارجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در ردیف‌های مستقل ثبت می‌شوند.

منابع تهاتری: واگذاری هرگونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیش‌بینی و به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد؛ پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف می‌رسد.

سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشافات تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مصوب شرکت‌های مذکور منظور می‌شود.

پرداخت و هزینه کرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت گردد.

